揭中企投資「淪一張紙」！ 喬治亞前防長: 中國經驗是預警 小國有巨鄰須加深民主結盟

喬治亞前國防部長基達謝禮（Tinatin Khidasheli）。台灣民主實驗室提供



喬治亞前國防部長基達謝禮（Tinatin Khidasheli）近期於台灣民主基金會擔任訪問學人，卻反遭喬治亞政府控告受台灣資助，成為「台灣代理人」、「煽動反中情緒」。不過，基達謝禮不以為然，甚至感到荒謬，她正是為了認識中國的影響力而來到台灣。

民主交流成政治指控

基達謝禮曾於2015年至2016年出任喬治亞國防部長，是喬治亞第一位女性國防部長，長期主張喬治亞應堅守親歐盟、親北約路線，並與俄羅斯勢力保持明確距離。不過目前喬治亞執政黨在2010年代後漸趨轉向，立場親中。

喬治亞是前蘇聯國家，1991年獨立後長期追求民主改革與西方整合路徑，然而當前的執政黨自2010年代起開始採取反歐盟、反美國與反北約的政治立場，反對西方民主國家將喬治亞捲入與俄羅斯的對峙當中，尤其在2022年俄烏戰爭後尤為明顯。

基達謝禮返國前在「台灣民主實驗室」的一場演講提到，由於在喬治亞國內公開支持俄羅斯被視為「政治自殺」，政府因此轉而尋找歐洲與俄羅斯以外的替代方案，「中國模式」成為一種新選擇，喬治亞開始參與中國「一帶一路」的倡議與行動，並開始大規模引進中國企業。

中國成為威權政府的「安全選項」

當時，中國的經濟飛速成長，政府正是利用中國的成功經驗作為誘因，指出歐洲民主國家的治理模式已經不再適用於喬治亞的現實處境，並聲稱只有「中國模式」才能快速決策，官方甚至會利用中國的經濟奇蹟作為案例，向民眾證明為何需要與中國建立戰略夥伴關係。

然而，中國夢終究是夢一場，喬治亞在2023年與中國簽署了戰略協議與大量合作備忘錄（MOU），根據政府的宣傳與備忘錄內容，中方承諾的投資總額高達約100億美元（約新台幣），「如果這 100億美元的投資真的實現，國家理應會發生巨大的改變。」

可惜的是，基達謝禮表示，這些所謂的投資「全部都停留在紙面上（It all stays on paper）」且沒有任何一項成真，目前民眾在路上看到的橋樑、道路等基礎建設，實際上是世界銀行、歐洲復興開發銀行等西方金融機構所資助，但由喬治亞政府發包給中國公司承攬。

基達謝禮指出，這些承攬合約的中企，幾乎都曾被美國商務部、歐盟、世界銀行或亞洲開發銀行列入制裁或黑名單，而喬治亞因位於連結中亞與歐洲的走廊，成為中國戰略擴張的目標之一，西部的阿納克利亞深水港是黑海東岸的重要門戶，中國交通建設集團是唯一的投標廠商。

當基礎建設與國防成為影響力入口

除此之外，在特定官員推動下，中資甚至開始進入喬治亞的國防工業，與國防部簽署長期合作協議；中資也透過長期人才培養進行滲透，喬治亞目前已是接受中國獎學金數量最高的國家之一這導致喬治亞未來十年的社會菁英結構可能發生劇烈傾斜。

基達謝禮表示，當公民社會對中資滲透提出警訊時，政府會利用法律工具進行打壓，她因為關注外國影響力與威權滲透，她所共同創立智庫「Civic IDEA」，被貼上「西方代理人」的標籤，近期又因擔任台灣民主基金會的訪問學人，被稱作「台灣代理人」「受台灣資助煽動反中情緒」。

喬治亞前國防部長基達謝禮（Tinatin Khidasheli）在民主基金會擔任訪問學人。台灣民主基金會提供

但這正是基達謝禮來台灣的原因，她認為台灣與喬治亞同是有巨鄰在旁的小國家，喬治亞的巨鄰是俄羅斯，但中國在黑海區域的角色越來越顯著，面臨相似的生存議題，小國應彼此學習並彼此強化，留住可信賴的民主盟友。

頂著前防長的頭銜與光環，基達謝禮非常謙虛地認為，她不應該告訴大家「應該怎麼做」，但喬治亞自1990年代以來，不斷受到鄰國的攻擊，從過去的軍事衝突，到現在的網路戰、滲透行動，俄羅斯與中國透過軟實力與硬實力，結合國防體系、學術機構與媒體，不斷嘗試入侵。

基達謝禮表示，無論是面對俄羅斯或大型強權國家，這些經驗都值得被分享，「我們的經驗或許也能對台灣有所幫助。」她悠悠說到，約有300名反對派人士與社運者在喬治亞遭到監禁，喬治亞的民間組織則難以取得國際資金，如今她將返國，仍希望在公民社會盡一份心力。

