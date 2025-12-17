揭中共對台4主軸！談中2027是否攻台 黃重諺：有能力嚇阻威脅

黃重諺說，台灣在整體防衛上有能力嚇阻威脅。 圖：翻攝自台灣青一色YT

[Newtalk新聞] 總統賴清德日前表示，中國以2027年完成「武統台灣」的準備為目標，掀起軒然大波。對此，國安會諮委黃重諺今（17）日表示，台灣這幾年強化國防戰力，在整體防衛上有能力嚇阻威脅，嚇阻的意義就是讓對方覺得「台灣能力好像不錯」。他並揭露，中共對台灣有四大主軸，包括疑美、疑台、疑賴、疑軍，但近年政府幫大家打「預防針」，讓人民知道哪類訊息、哪些通路別輕易相信。

黃重諺今接受Yahoo TV《齊有此理》主持人王時齊專訪，被問及國人普遍擔憂2027是否要打仗時表示，關於2027有2方面的推測，第一，是新任中國領導者就任之前，以及舊任任期結束之間；第二，中國領導者在過去各項軍中的會議中，以這個時間點做好相關軍事整備。

黃重諺指出，國際間的智庫、安全單位、國防委員會相關部門，都把2027當作重要時間點做國防投資或整備，以嚇阻威脅。他說，台灣這幾年快速強化國防戰力，整體後續包括增加的投資，在整體防衛上是有能力嚇阻威脅。他強調，嚇阻的概念是，「我要讓對方覺得，今天還是先不要好了，台灣能力好像不錯」。

談及中國的認知戰，黃重諺表示，每天平均大概有一萬則訊息是錯假操作，但當然不可能一件一件說是假的，政府要做的是，告訴大家哪類訊息、哪些通路不要輕易相信，就像打預防針一樣。

黃重諺揭露，中共對台灣有四大主軸，包括疑美，美國只要錢、只要台積電、台灣只是棋子；疑台，台灣不重要、台灣沒救了；疑賴，賴清德總統是戰爭販子，不想照顧國家；疑軍，台灣軍人無法打仗、很爛。

黃重諺表示，每次漢光演習，中國就會放大說台灣哪裡不行，因此政府預先揭露對方有哪些項目的操作。他說，今年中國一樣操作，台灣飛彈車卡在路上、戰車撞到民車，但相關新聞下面的留言，有人會說，「軍車就是要多開出來才熟悉路況」、「看到軍車為何不先讓，演習很重要」，可以看出開始有一些改變。

