揭中共火箭軍儲備約3500枚 陸委會：俄羅斯正幫中共提升奪島戰力

政治中心／綜合報導

據美國國防部估計中共火箭軍的武器儲備，4年內增加近50%數量約達3,500枚。華府研究人員指出「飛彈是中國對台灣使用任何軍事脅迫行動的起點」。（圖／資料照）

陸委會日前公布10月份「大陸情勢季報」，在軍事篇中指出，據衛星圖像顯示，中共正在東部沿海地區行大規模建設，可能在積極準備對台衝突。另外，據美國國防部估計中共火箭軍的武器儲備，4年內增加近50%數量約達3,500枚。華府研究人員指出「飛彈是中國對台灣使用任何軍事脅迫行動的起點」。另外，還揭露俄羅斯正協助中共提升符合奪島作戰需求的空降和特種作戰能力。

「大陸情勢季報」軍事篇中提及，美國國防部估計中共火箭軍的武器儲備（核飛彈與常規飛彈）4年內增加近50%數量約達 3,500 枚。目前不清楚有多少飛彈部署在東海岸 以臺灣為目標。 但衛星圖像顯示，火箭軍飛彈旅近年建造新的、更大的基地和更多發射架，並在東部沿海地區，士兵在農田、隱蔽山谷、高速公路附近以及面向臺灣的沿海突出地帶進行飛彈發射演習。華府研究人員指出飛彈是中國對臺灣使用任何軍事脅迫行動的起點，中共擁有壓倒性的飛彈數量是一種政治信號，「旨在告訴臺灣抵抗毫無意義，向美國傳遞你們無法干預」。

廣告 廣告

陸委會另指出，多方訊息顯示，俄羅斯正協助中共提升符合奪島作戰需求的空降和特種作戰能力，此前也傳出俄羅斯在2023年同意向共軍提供1個空降營特種部隊所需的整套武器裝備，同時為操作人員和技術人員提供全周期裝備使用與培訓，並正轉讓相關技術，使中共能夠透過本土化生産和現代化改造，實現同類武器裝備的規模化製造。

陸委會續指，中方還要向俄方採購37輛輕型兩棲突擊車、11輛輕型兩棲反坦克自走火炮、11輛空降裝甲運兵車以及數輛指揮偵察車及指揮車，並提出改裝和性能升級需求，還希望俄方能提前交貨。此外中共可能向俄方採購伊爾-76 型（IL-76）遠程運輸機和伊爾-78 型空中加油機空投系統，可投放空降突擊車、自走砲、裝甲運輸車、偵察指揮車，包括以「三連投」方式投放（指從運輸機三個不同艙門，包括後機與左右艙門以短時間連續完成多組裝備或人員投送方式），俄方也將向中方供應武器彈藥。

更多三立新聞網報導

軍事威攝不斷！陸委會曝中國大規模建設5地點：可能積極準備對台衝突

倒數22天！于朦朧百日冤魂不散 4大鐵證狠打臉官方只求真相！

2027年中共攻台說惹議 陳水扁發聲挺賴清德：適時澄清說明，哪裡錯了？

呂秀蓮批「納稅錢買武器」！林濁水開嗆：你要當面跟習近平說？

