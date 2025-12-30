揭中共軍演真相 王定宇批「假訊息配合認知作戰」

即時中心／張英傑、陳治甬報導

中國解放軍東部戰區昨（29）日突然宣布進行「正義使命2025」圍台實彈軍演，引發各界高度議論！民進黨立委王定宇今（30）日表示，此次中國軍演不僅結合軍事行動，也同步搭配網路攻擊與認知作戰，企圖製造社會恐慌與錯誤認知；他以近日網路流傳「中國無人機拍到台北101影像」為例，強調該畫面實為台灣監視器所拍攝，與中國無人機毫無關係，顯示中國持續操作假訊息。





不僅如此，王定宇指出，中共雖然畫設多個演訓區域，看似逼近台灣，部分甚至靠近鵝鑾鼻南側，實際上並沒有任何軍事行動進入我國鄰接區或領空、領海。他強調，中國「很會畫圖卻沒有實質行動」，一旦真的跨越界線，國軍皆有明確SOP，絕不允許中共威脅台灣安全。



王定宇說，中共近年演訓區域確實有逐步靠近台灣的趨勢，但類似情況也曾出現在中國對日本的軍演，圖面範圍畫得很大，實際行動卻僅在中國沿海附近；國軍與海巡單位目前皆在海空域嚴密監控，而鄰近民主盟友，包括駐日美軍與日本自衛隊，也都密切關注局勢，一切仍在掌控中。



他進一步表示，面對中共大型演訓，國防部已啟動「立即戰備」機制，視此為重要訓練機會，不分軍種、營區，以全兵力因應，一方面防範中共演訓轉為實質攻擊，也藉此驗證部隊動員速度與抵抗第一擊的能力。



此外，針對網路盛傳「因賴清德總統一句話挑釁，官兵被迫取消休假」等說法，王定宇直言，中國長期對台軍事騷擾是客觀事實，將責任歸咎台灣或總統本人，正是認知作戰的核心目的，呼籲國人團結面對中國威脅。







