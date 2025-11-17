揭中共黃海軍演心機！專家示警「後座力效應」一次牽扯3國 台灣處境曝
日本首相高市早苗在11月7日的日本國會答詢中，重申「台灣有事」立場，暗示不排除武力介入台海的可能，引起北京當局不滿，也讓中日陷入緊繃狀態；台大政治系教授左正東指出，這次黃海軍演不僅具有高度政治意涵，還在針對日本的同時叫板美國、韓國。
左正東在《新聞大白話》節目中分析，中國解放軍這次選在「非常少進行實彈演習」的黃海進行軍演，考量到距離北京較近、具有高度戰略地位，可以推測這次的軍演不僅非同小可，更是具有高度政治意涵。
而左正東也進一步指出，中國這次在黃海軍演，除了對日本施壓之外，更是為了叫板美國、韓國。左正東直言，這次的軍演會產生所謂的「後座力效應」，導致與韓國的摩擦增加，隨著解放軍大動作演習，是否會增強韓國國內要裝備核潛艇、核武裝的輿論，值得外界持續關注；左正東也強調，整起風波的走勢將視美國總統川普（Donald Trump）的態度而定。
中國海事局下屬的「鹽城海事局」發布航行警告，證實將於17日至19日於黃海中部部分海域將進行實彈射擊，期間禁止船隻駛入；對此總統府發言人郭雅慧表示，台灣正密切關注此事發展，並將與包括日本在內的區域各國密切合作，以確保印太地區的安全、穩定與自由開放。
