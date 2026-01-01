揭中國軍演「針對台灣新購戰力」 賴清德：顯示國防預算有必要

記者劉秀敏／台北報導

總統賴清德發表2026新年談話並接受媒體提問（圖／總統府提供）

中國解放軍以無預警環台軍演為2025劃下句點，在中國持續武力威嚇之際，總統賴清德日前提出的8年1.25兆國防特別預算，在立法院卻遭到藍白聯手五度阻擋。對此，賴清德今（1）日表示，此次中國軍演，解放軍特別針對台灣新增的戰力作為假想敵來演練，顯示這次軍購的項目，對台灣的國防安全是必要的；這筆國防預算，對台灣向國際社會展現決心、維護區域和平發展，也是必要的。期待在野黨能夠基於國家利益、國家安全通過這筆預算，讓台灣更有力量守護國家、保護人民安全。

賴清德今日上午以「韌性之島，希望之光」為題發表2026新年談話，會後並接受媒體提問。外媒關注，中國解放軍剛結束對台軍演，而政府總預算及1.25兆元國防特別預算尚未通過，朝野在立法院也陷入僵局，對國際盟友支持台灣的意願與力道是否已經產生負面影響？當國際盟友因台灣內部意見分歧質疑台灣自我防衛決心，又要如何回應？若相關預算無法通過，下一步將會怎麼做？

賴清德強調「和平無價，戰爭沒有贏家」，但對和平固然要有理想，不能夠有幻想，和平一定要靠實力才能獲得，不是單憑一紙和平協議，或是接受侵略者的主張，就有辦法達到和平，「所以，投資國防就等於在投資和平。」

賴清德指出，這次中國軍演當中，可以看到解放軍演習的科目裡，有特別針對台灣新增的戰力作為假想敵來演練，顯示這一次軍購的項目，對台灣的國防安全是必要的；這筆國防預算，對台灣向國際社會展現決心、維護區域和平發展，也是必要的。

賴清德表示，如果預算持續被耽擱，他的確會擔心國際社會會誤解台灣的決心，因此非常期待在野黨能夠基於國家利益、國家安全，通過這一筆預算，讓台灣更有力量，能夠達到守護國家、保護人民安全的目標。

賴清德也提到，這次中國軍演，民主國家無不同聲譴責中國破壞台海和平穩定，國際社會多年來也一致認為，中國才是破壞兩岸和平的麻煩製造者，但比較可惜的是，當國際社會同聲譴責中國的粗暴的時候，在野黨仍然替中國找藉口。希望朝野能夠團結，也只有團結、不要分裂，才不會讓中國得到錯誤的訊息，可以侵略台灣。

