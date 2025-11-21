揭中國CPB目的「明顯鎖定台灣」 蔡其昌示警：以後棒球也不能拿國旗加油

立委蔡其昌受訪。李政龍攝



中國「棒球城市聯賽」（CPB）預計明年1月開打，其中規定每支球隊必須配置「台港澳球員至少10人」的條款，引發統戰疑慮。中華職棒大聯盟會長、民進黨立委蔡其昌21日接受廣播節目《新聞放鞭炮》專訪時直言，球員到世界各地尋求職涯發展他並不反對，但若成為中國的政治樣板、被迫羞辱台灣，「台灣球迷一定吞不下這口氣」。

蔡其昌指出，全球不管哪一國要推動棒球，他作為聯盟會長都樂觀其成，但是沒有哪個國家會出現「鎖定特定國籍」的做法，中國此次高調宣布港澳台球員須達10人，擺明就是針對台灣，「是因為鎖定台灣，說一定要用台灣選手10個」。

他提到，CPB從聯盟Logo到好幾支球隊識別設計，都刻意與台灣棒球視覺風格相似，使外界更質疑其背後意圖，「目的是什麼？為什麼要這樣？全世界推動棒球沒有這樣幹的」。」蔡其昌說，這樣的布局並不單純，尤其放在兩岸政治脈絡下更耐人尋味。

蔡其昌並警告，這是一條「可預期的路徑」，目前台灣球迷能在國際比賽中揮舞中華民國國旗、喊中華隊加油，是因為中國在世界棒球領域的影響力有限，但中國現在努力投入棒球，就是要強化影響力，「等到有一天，我們就會突然發現，棒球也跟其他運動一樣，不能拿國旗進場了。」

至於台灣球員是否應前往CPB發展？蔡其昌表示，球員找工作無可厚非，他意見不大，「但如果只是去當人家的樣板，被迫羞辱自己的國家、羞辱中華民國、羞辱台灣，那我相信台灣球迷一定不能接受。」他也強調，世界上沒有任何國家會要求外籍球員「羞辱自己的國家」，唯獨在中國，這樣的疑慮實際存在。

