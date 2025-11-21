揭中國CPB目的！蔡其昌示警：有一天棒球也不能拿國旗喊台灣加油

記者陳思妤／台北報導

民進黨立委蔡其昌日前在立法院接受媒體聯訪。（圖／記者楊士誼攝影）

中國棒球城市聯賽CPB將在2026年正式開打，但卻鎖定要找台灣選手，引起統戰疑慮。中職會長、民進黨立委蔡其昌今（21）日直言，如果球員去中國當樣本、羞辱台灣，台灣球迷吞不下這口氣。他也示警，「可預期的路徑」，現在台灣球迷可以拿國旗在國際賽加油，是因為中國在棒球的影響力很低，現在中國就是要強化影響力，有一天就會忽然發現，「跟其他運動一樣，我們也不能拿國旗進去了」。

蔡其昌今天接受媒體人周玉蔻專訪，針對中國推動棒球聯賽，蔡其昌表示，各國要推動棒球這項運動，站在聯盟會長的角度，他都樂觀其成，但中國之所以引起球迷注意跟關注，「是因為鎖定台灣，說一定要用台灣選手10個」。

廣告 廣告

蔡其昌直言，沒看過日本或哪個國家推動運動是鎖定台灣，包括阿拉伯聯盟開打，也沒說鎖定要10個台灣選手，所以讓大家覺得很奇怪，中國說要港澳台10位，但港澳沒有選手，所以就是擺明鎖定台灣。他也指出，這個聯盟奇怪的是，從Logo到球隊都感覺跟台灣的很接近，「目的是什麼？為什麼要這樣？全世界推動棒球沒有這樣幹的」。

蔡其昌更示警「可預期的路徑」。他說，現在球迷可以到東京球場拿著國旗，到國際比賽拿國旗喊中華隊加油、台灣隊加油，因為中國在棒球領域的國際聲量很低，沒有什麼影響力，而中國推動棒球的目的，就是要強化在棒球的影響力，「然後有一天我們就會忽然發現，跟其他運動一樣，我們也不能拿國旗進去了」。

至於若有球員要到中國打球，蔡其昌說，對於球員到全世界找工作他意見不大，但如果去是當人家樣板，要回過頭羞辱自己國家、羞辱中華民國、羞辱台灣，那台灣球迷當然吞不下這口氣，而去其他任何國家工作，「沒有一個國家會逼你羞辱自己國家」。

更多三立新聞網報導

被點名為「奇兵」選桃園市長 蔡其昌急喊：沒有這種事、別亂派工作給我

被點名選桃園市長！王世堅笑回立院很光榮：為國家做事可以寫到族譜了

WBC／蔡其昌赴日陪同台灣隊情蒐！ 將拜會NPB會長討論台日棒球交流

中職／日籍裁判真的來了！聯盟網羅日本資深裁判木内九二生

