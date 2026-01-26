揭中小企業聯輔基金成綠敗選退輔會 感觀不佳
(記者蕭文彥台北報導)
揭中小企業聯輔基金會成綠敗選退輔會！名單驚見創意私房「高級會員」。立委王鴻薇、羅智強今召開記者會，並出示相關事證，針對財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會，內部人士酬庸毫無專業可言，中小企業聯合輔導基金會長期成為民進黨酬庸單位，現任董事長徐定禎是民進黨苗栗縣長落選人，總經理葉仁創是南投議員落選人，兼任顧問為鄭文燦人馬，前桃園市府秘書處長顏子傑，痛批根本是民進黨自己的敗選退輔會。
同時他們也接獲內部陳情書爆料，直接點名總經理葉仁創安插人事裡，名單更驚見「創意私房」案，高級會員外號「南橘子」郭柏宏（現已離職），以及董事會秘書黃靜惠，分別涉犯兒少性剝削犯罪以及公益侵佔罪判決確定，經濟部主管單位竟窩藏罪犯，內部管理顯然大有問題。內部女性員工更表示主管包庇，讓她們連上廁所都不敢。
王鴻薇補充，中小企業聯合輔導基金會主要業務是協助中小企業的各項需求，聯輔基金會背後藏著大量的中小企業人脈，正是政府耕耘選票的密碼，出任董事長等於掌握組織資源，像是長期把持相關補助，尤其是重大事件發生，舉凡風災、地震、疫情的紓困貸款都是。前任總經理吳群隆，就是蘇系代表。現任董事長則英系的徐定禎以及新潮流的葉仁創任總經理，新潮流鄭文燦人馬的顧問顏子傑，也都是因為落選以後輩酬庸過來，只有酬庸沒有專業，痛批就是民進黨的敗選退輔會。
羅智強直言，民進黨酬庸不看專業，沒想到這次捅出大婁子，內部員工多次陳情，直接點名總經理葉仁創所安插人事名單裡，行政管理群的郭柏宏就是震驚全國的「創意私房」案，高級會員外號「南橘子」，據說父親是名醫，而且更誇張的是，根據人事資料，郭柏宏111年被起訴，113年3月北院判決，但是他卻一直到去年114年才離職。根本就是包庇
王鴻薇補充，陳情書表示，女性員工因新聞報導反應，但是未獲得適當處理，長期處於恐懼與心理壓力，嚴重危害職場安全與信任。至於董事會秘書黃靜惠，更是被判決公益侵佔罪，判處有期徒刑四個月得易科罰金。
羅智強說，陳情書也有提供相關不實報支、詐領政府經費的問題，民進黨為了政治酬庸，已經不只是養肥貓浪費公帑，公司內部治理問題而已，現在已經到內部人員身心都受到嚴重影響「已經在求救了」資料目前也都轉給相關單位，要求務必查明清楚，絕不寬貸，不能漠視這些無辜職員的求救訊號。
其他人也在看
富邦景氣循環多元資產組合基金獲准募集
【記者柯安聰台北報導】首檔涵蓋比特幣ETF投資之富邦景氣循環多元資產組合基金，已於19日獲主管機關核准募集，總面額等值新臺幣200億元，該基金為首檔採用新型態景氣循環判斷、並納入比特幣ETF之組合型基...自立晚報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
藍委爆聯輔基金員工曾有「創意私房」高級會員 聯輔基金發聲：絕無包庇
國民黨立委王鴻薇、羅智強今（26）日舉行記者會，質疑中小企業聯合輔導基金會成為民進黨酬庸單位。聯輔基金現任董事長徐定禎是民進黨苗栗縣長落選人，總經理葉仁創是南投議員落選人，並揭發管理層郭柏宏、董事會秘書黃靜惠分別涉犯兒少性剝削犯罪、公益侵占罪，且為判決確定，內部管理顯然大有問題。太報 ・ 1 天前 ・ 8則留言
肯定青年大使讓世界看見台灣 賴清德：擴大圓夢基金計畫 助弱勢、偏鄉孩子海外圓夢
總統賴清德今（26日）接見2025年「國際青年大使交流計畫」及「農業青年大使『新南向』交流計畫」訪團，肯定青年大使出訪期間展現的熱情與專業，讓世界看見台灣。他提到，今年將擴大「青年百億海外圓夢基金計畫」的規模和名額，擴大支持青年走向國際，讓計畫更貼近年輕朋友需要，也讓弱勢、偏鄉、原住民及特殊家庭孩子有更多機會到海外圓夢。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 2則留言
投資美國2500億美元融資授信 國發基金絕不會質押台積電股票來籌措資金
台美關稅談判圓滿達成，後續將簽署台美對等貿易協定 (ART)，其中台灣企業承諾自主赴美投資 2500 億美元，引發立委質疑資金恐大量出走。國發會副主委高仙桂今 (26) 日於立法院財政委員會表示，企業投資是雙向行為，台廠赴美鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
賴清德期許青年「我們都是台灣隊」！百億圓夢基金助台灣影響力延伸全球
賴清德總統今（26）日上午接見2025年「國際青年大使交流計畫」及「農業青年大使『新南向』交流計畫」訪團，肯定青年大使出訪期間展現的熱情與專業，讓世界看見台灣。他並表示，青年是國家的未來，也是台灣連結世界的動力，政府將持續推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，擴大支持青年走向國際。他也期勉青年持續保持探索世界的熱情，寫出精彩的生命故事，也替台灣的未來寫歷史。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
AI狂潮＋政府撒錢推升風險！橋水基金避開債券
綜合外媒周一 (26 日) 報導，橋水基金 (Bridgewater Associates) 共同投資長指出，全球企業對人工智慧 (AI) 的投資熱潮仍將持續快速擴大，並可能重塑經濟結構，同時也帶來通膨與資產泡沫風險，使債券面臨更具挑鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
證交所推動ETF造市與交易 五投信獲頒ETF發行競賽獎勵
為表揚去（114）年發行ETF之投信業者對市場的貢獻，以及在ETF造市與交易推動方面表現卓越的證券商，臺灣證券交易所今（26）日舉辦「投信業者及證券商頒獎典禮」，共有野村、富邦、統一、群益及台新等五家投信獲得ETF發行競賽獎勵。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發表留言
2025年境內新基金IPO冰火兩重天…主動式ETF最受青睞
2025年境內新基金IPO市場呈現明顯分化。依基金觀測站資料及碁石智庫統計顯示，全年共成立71檔新基金，其中約近半數成立後規模持續成長，但也有超過五成基金面臨規模修正，顯示在市場波動與投資人行為轉變下，資金配置明顯趨於集中。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台股站上3萬2000點 ！13檔ETF成交逾5萬張 新兵初登板熱門
台股昨天收盤首度站上3萬2000點，收在32064點，上漲103點；ETF交易同樣火熱，根據CMONEY統計，共有13檔ETF成交量超過5萬張，其中，26日掛牌的ETF新兵：(009815)大華美國MAG7+，首日交易量衝出6萬2千多張。品觀點 ・ 1 天前 ・ 發表留言
搶搭台股衝鋒列車 這檔ETF新兵掛牌首日成交量衝破6萬張！
2026開年以來加權指數一路衝，26日台股續揚，收盤站上3萬2000點大關。台股長紅，帶動ETF交易同樣火熱，根據CMONEY統計，26日共有13檔ETF成交量在5萬張以上，其中26日甫掛牌的ETF新兵大華美國MAG7+(009815)，交易首日交易量直接衝上6萬2549張，氣勢不輸千億規模ETF。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發表留言
0056成功完成填息 僅花費3個交易日
[NOWnews今日新聞]被稱為國民ETF的元大高股息（0056）在1月22日除息，經過三個交易日，在台北股市強勢站上32000點之際，成功填息，今（26）日終場上漲0.5元或1.33%，收在38.2...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
《基金》ETF新兵衝出頭 009815掛牌首日成交破6萬張
【時報記者張佳琪台北報導】櫃買市場添ETF新兵，009815大華美國MAG7+今(26)日於櫃買中心掛牌。成為全台首檔聚焦美股「七大科技巨頭(Magnificent 7)」的ETF。根據最新統計，26日共13檔ETF成交量超過5萬張，009815甫掛牌首日成交量直衝6萬2549張，蜜月行情氣勢不弱。 統計26日ETF成交量排行榜前10名，排行前段班幾乎都是台股ETF，成交量最大的是下個月將除息的00878國泰永續高股息，共9萬5639張；其次則為人氣王00981A主動統一台股增長的9萬3908張。另外，甫除息的0056元大高股息則以9萬529張，位居成交量第三。 單日成交量前10大ETF規模幾乎都是千億元以上的老字號ETF，僅有剛掛牌的009815大華美國MAG7+是市場新面孔，交易首日展現超高人氣，成交量達到6萬2549張。主要是因其追蹤指數選股邏輯高度集中於美國科技七巨頭，加上發行價親民，對於想掌握科技七雄的投資人來說，入門門檻較低。 009815大華美國MAG7+經理人郭修誠表示，當前的AI科技競賽中，輝達、谷歌、蘋果、亞馬遜、微軟、Meta、特斯拉等七大科技龍頭，透過大規模且持時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
大盤飛越32,000點…櫃買市場好戲才正要開始！「這檔」ETF最吃香
台股加權指數今（26）日一舉突破32,000點大關，再創歷史新高，然而櫃買指數不遑多讓，同創歷史新高之餘，單日漲幅逾1％更優於加權指數。法人認為，市場資金有從權值股轉向中小型題材股的跡象，且特別聚焦漲價題材類股，包含記憶體、PCB與載板，以及被動元件，投資人可透過主題型ETF，掌握這波缺貨潮帶動的漲價題材。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發表留言
半導體次族群輪漲 相關ETF搶眼
台股年前買氣狂熱，電子股輪動行情不斷，加權指數續創歷史新高，帶旺台股半導體類股漲勢遍地開花，從晶圓代工、IC設計再到記憶體，半導體次族群輪番上漲，使得台股有望驚驚漲，也帶動相關台股半導體相關ETF表現亮眼。工商時報 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
《政治》蕭旭岑：重返執政必砍除黑機關
【時報-台北電】本報專題報導民進黨執政後，政府組織快速膨脹，10年來共成立過39個政府機關、任務編組。國民黨副主席蕭旭岑26日疾呼，這是個很嚴重的問題，民進黨成立「黑機關」養「綠友友」，但政府效能與組織膨脹成反比，根本不需要這麼多單位，等國民黨重返執政後一定要重新檢討。 蕭旭岑昨表示，政府組織膨脹問題很嚴重，賴清德的中央政府總預算已經是前總統馬英九執政時的數倍，去年大罷免期間，執政黨指控在野黨刪預算，所以政府機關沒衛生紙可用、無法聘手語老師，但即使照藍白立委提案刪除的預算，實際可運用的總預算還比前總統蔡英文時期的總預算高。 蕭旭岑批評，民進黨執政後成立很多黑機關，讓大家都有官做，他聽說海基會人員數已經比馬英九時候還多，但現在的海基會有比馬英九時期忙嗎？當時每年500萬大陸人來台，海基會人員及預算沒有現在多，現在兩岸關係被蔡賴執政斷掉，還有什麼業務？ 蕭直言，民進黨執政後拚命擴充人員、擴張組織，還美化說要成立辦公室特殊編組，比如打詐辦公室，結果是愈打愈詐，民進黨之所以要成立這些單位，是因為綠友友需要生活、需要養；他也宣告，若國民黨重新執政，一定要徹底檢討，台灣不需要這麼多單位，因為政府的時報資訊 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
台股衝32K 「這檔」ETF新兵冒出頭
2026開年以來加權指數一路衝，周一（26日）台股續揚，收盤站上3萬2,000點大關。台股長紅，帶動ETF交易同樣火熱，根據CMONEY統計，26日共有13檔ETF成交量在5萬張以上，其中26日甫掛牌的ETF新兵大華美國MAG7＋（009815），交易首日交易量直接衝上6萬2,549張，氣勢不輸千億規模ETF。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發表留言
藍營踢爆綠營敗選退輔會！中小企業聯輔基金會驚藏「創意私房」要犯
立委王鴻薇、羅智強今召開記者會，並出示相關事證，針對財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會，內部人士酬庸毫無專業可言，中小企業聯合輔導基金會長期成為民進黨酬庸單位，現任董事長徐定禎是民進黨苗栗縣長落選人，總經理葉仁創是南投議員落選人，兼任顧問為鄭文燦人馬，前桃園市府秘書處長顏子傑，痛批根本是民進黨自己的敗選退輔會。品觀點 ・ 1 天前 ・ 發表留言
印度駐台代表、外交部常次出席印度國慶酒會 (圖)
印度台北協會會長德寧瀚（Ninad Deshpande，左）26日主持「印度共和紀念日酒會」，與外交部常務次長葛葆萱（右）舉杯向來賓致意。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
王鴻薇揭黑幕：聯輔會竟藏創意私房狼
[NOWnews今日新聞]國民黨立委王鴻薇臉書發文，直指財團法人「台灣中小企業聯合輔導基金會」，淪為民進黨的政治酬庸單位，甚至成為敗選政要的退輔會，內部人事安排不僅缺乏專業，更爆出涉犯重大刑案的人員仍...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 3則留言
發哥好威 14檔高含發ETF登頂
台股半導體族群全面奮起，盤面可用之兵甚多，受惠ASIC業務開花結果，IC設計龍頭聯發科（2454）在權王台積電（2330）短線熄火之際逆勢承寵，短短兩日內飆漲近2成。台股ETF高含「積」不夠看，高含「發」更給力，中信關鍵半導體（00891）、富邦台灣半導體（00892）、野村臺灣新科技50（00935）等14檔身價飛漲，齊奔歷史新天價。工商時報 ・ 23 小時前 ・ 發表留言