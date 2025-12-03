揭中配錢麗離譜囂張惡行 許美華：送她回最愛的祖國，叫她滾就是了！

記者李鴻典／台北報導

華碩員工、中國籍配偶錢麗因經營解放軍粉專宣揚武統被註銷台灣身分及戶籍，移民署2日表示，經會商相關機關後，已廢止其依親居留許可。話題延燒，反紫光奇遊團成員許美華說，台灣是法治國家，就給錢麗行政訴願的合法權益吧！走完法律程序，請內政部盡快行動，把錢麗送回她最愛的祖國，叫她滾就是了！

遭廢止依親居留許可，中配錢麗在臉書【重大事件通報】稱將來若大家能選擇，請給中國共產黨一個在台執政機會（圖／翻攝自錢麗臉書）

內政部有做事，給讚！許美華指出，之前在華碩鬧出各種統戰爭議的員工中配錢麗，在十月底已經被取消戶籍、國籍，回到「依親居留」。2日傳出進一步好消息，她被內政部取消健保、在台工作，狀態從「依親居留」再退回到「停留」的最低階狀態。

廣告 廣告

許美華提到，因為在半年多前的三月底開始，收到多位華碩員工粉絲投訴，自己曾寫了好幾篇關於中配錢麗的荒謬事蹟，又有讓人振奮的新進展，要感謝其他中配持續檢舉。

內政部跟陸委會相關機關，在十月底先認定錢麗的行為有危害台灣國家安全與社會安定之虞，註銷她的台灣身分和戶籍。在那之後，錢麗在台灣的狀態，退回到「依親居留」，但仍然可以享用健保等社會福利，引起不少中配不滿而提出檢舉。內政部等機關再次跨部會審議後，決議廢止她的依親居留，她的在台狀態也因此退回到「停留」。

許美華說明，按照規定，中國人在台灣停留，依法不得使用健保，也不能工作。移民署1日派員送交書面資料給錢麗後，這個新的行政判定就正式生效了。

許美華透露，錢麗在華碩內部一直非常囂張，除了在工會搞統戰，更曾經指控包括華碩CEO還有其他員工台獨，還搬出中國法條，說華碩觸犯中國的「分裂國家罪」；後來她還經營臉書粉絲頁「中國人民解放軍」，宣揚武統，讓華碩公司內部相當頭痛。

華碩管理階層曾經記過錢麗幾次警告，但一直不敢下重手解僱她，就是擔心她鬧事找麻煩。如今內政部出手，終於幫華碩送走這個瘟神，到處陳情抗議的員工們也終於看到正義。

許美華表示，錢麗在臉書連續發文痛批綠色恐怖，還說自己的工作權，勞健保權益被損害，她將於30天內提起行政訴願，維護自身合法權益。最好笑的是這個，錢麗還發文說，希望全體台灣人民，「未來請給中國共產黨一個在台執政機會」，」因為只有共產黨的遠見規劃，才能讓絕大多數台灣人民過得更好。」

許美華進一步指出，就在香港大埔惡火，香港人連想要一個真相都不可得，香港已經完全被中國極權控制的今天，真是受夠了錢麗這種睜眼說瞎話的無恥統戰謊話。

但不是所有的中配都是錢麗。許美華透露，「之前有一位中配粉絲來我臉書留言很讓人感動。她已經來台灣很多年，她說她很珍惜在台灣的自由生活，希望跟孩子能在台灣安身立命，把台灣當成永遠的家園，不要再逃離了」。

許美華回覆她，「謝謝你，我們一起守護台灣。」這就是善良中配跟錢麗的差別。至於，到底什麼時候可以遣返錢麗這個在台高調統戰的第五縱隊？台灣是法治國家，就給錢麗行政訴願的合法權益吧！走完法律程序，請內政部盡快行動，把錢麗送回她最愛的祖國，叫她滾就是了！

更多三立新聞網報導

中配錢麗不幹了！宣揚武統遭廢依親居留「火速離職」 華碩回應了

中配錢麗控訴遭廢止依親居留 移民署證實：因有危害國安及社會安定之虞

錢麗喊給共產黨在台執政機會！王定宇嗆「不知感恩白眼狼」：被驅逐剛好

錢麗扯賴清德迫害還要共產黨在台執政 綠黨團嗆史無前例：敢罵習近平？

