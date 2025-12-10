揭傅崐萁架空韓國瑜！吳靜怡：挺助理費除罪化立委都是圖利幫兇

政治中心／劉宇鈞報導

國民黨立委陳玉珍提案修改立法院組織法，將立院編列預算之公費助理經費，改為直接撥給立委使用，並由立委自行訂定助理薪資、保險等，引發各界反彈。時事評論員吳靜怡說，簽名的立委都是圖利幫兇，立法院長韓國瑜已被國民黨團總召傅崐萁架空，「呼喚他沒用了」。

吳靜怡今（10）日發文表示，傅崐萁躲在背後推動的是「助理費大赦令」？修法不是改革，而是貪污除罪化！傅怎麼好意思說助理費修法為「進步法案」？明明是犧牲上千位助理權益，為了少數人違法除罪而已。

吳靜怡提到，有中介遊說、有飯局、有目的，背後更傳出有金主，甚至還傳出找了相關團體的幹部，傅崐萁和國民黨秘書長李乾龍扛得起調查嗎？難道這不是圖利罪？簽名的立委都是圖利的幫兇！這些立委有這麼貪吃嗎？

吳靜怡也說，有媒體爆出，十一月底多名立委到喜來登飯店和李乾龍餐敘，傅崐萁親自拿出提案，要求黨團連署，但真正主導的人，傅本人沒有連署，刻意「找一個選舉最穩的人當煙霧彈」？於是就讓金門選區最穩的陳玉珍出來「扛砲火」！

吳靜怡質疑，國民黨希望在年底前「速戰速決」完成這些修法，避免爭議延燒到2026年地方選舉，這些是不是話術？金主要的應該就是2026年地方選舉讓某人合理化而已，這位金主該不會也找過民眾黨的高層討論過吧！怎麼可以隱瞞黃國昌和柯文哲私下隨意用「藍白合」的皮，幹最壞的事。

吳靜怡直言，請問李乾龍，上千位的助理權益有高虹安一個人選戰重要嗎？高虹安既然自認為沒有罪，那幹嘛急著修法？下禮拜二，二審就會宣判高有沒有貪污，硬是要這樣幹一場，何必呢？拜託，有自信一點！

吳靜怡強調，多數立委以為陳玉珍會撤案，別傻了，「國民黨立委的助理們，你們應該要守護自己站出來，韓國瑜簡直是被傅崐萁架空的院長，呼喚他沒用了！如果真的硬是通過了，記得，兩年後一起戰立委，奪回自己的權和錢」。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

