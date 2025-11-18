揭全台300都更案「定時炸彈」 王威元提3建言落實單一窗口

248251118a08

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

都更效率已成為檢視城市治理能力與公共安全的關鍵指標，面對全台數百件已核准卻因營建成本飆漲而陷入停滯的都更案，新北市議員王威元於日前總質詢時，向市長侯友宜提出警訊，當前都更制度已跟不上建築老化的速度，是一場與天災賽跑的緊急狀態。

王威元指出，當前都更的最大困境在於營建成本失控，導致建商不願接案，使得全台高達300件都更案在核准後仍無法動工。他強調，新北作為全國老舊房屋密度最高的區域之一，建築老化速度遠超過審查機制，尤其是海砂屋或耐震不足的建物，其潛在風險如同城市定時炸彈，每遲一天完成都更，市民就多一分危險。

為打破僵局，王威元提出3大具體建言，要求市府推動都更制度的「進化論」，最關鍵的建議是針對高風險的海砂屋與危樓，必須建立「單一審查窗口」，以最快速度完成審核。此外，他也要求簡化審查流程，並放寬開挖限制，讓實施者的成本合理化。

針對王威元的疾呼，侯友宜於議會表示高度認同，並承認現有營建成本標準確實需要與實際成本接軌。侯友宜承諾，市府將積極調整共同負擔的提列標準，讓都更業者的實際成本能夠得到合理反映，以有效鼓勵都更推動。市府預計將於今（114）年底前提出新的共同負擔提列標準，回應市民安居樂業的迫切需求。

對侯友宜承諾年底前提出新標準，王威元表示肯定，但強調都更不應僅是經濟議題，更是迫在眉睫的生命安全議題。這場制度進化是與時間的競賽，市府必須將推動危險建物都更視為最高優先，落實「單一窗口」的快速審核機制，才能確保每一位新北市民都能在天災來臨時，擁有最基本的居住安全保障。

照片來源：新北市議員王威元臉書翻攝

