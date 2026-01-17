揭公務員太太退休看帳戶傻眼了 李來希嗆：抗爭才要開始

立法院已於去年底三讀通過停砍公教年金，但行政部門聲請釋憲且未執行，全國公務員協會前理事長李來希日前曾表示，對抗無賴政權的鬥爭才要開始。而他昨（16日）則是在臉書分享，身為公務人員的太太深知退撫所得縮水，但之前尚不能真正體會，直到本月正式退休後，帳戶出現退休所得，才驚覺金額幾乎是對半的砍，退休所得只有在職所得的半數，才真正覺得痛、覺得疼。

李來希昨在臉書分享太太與立法院長韓國瑜及同事們的合影，並談到太太退休後第一天竟然是回辦公室處理雜務，還要到銀行與區公所辦理安排日後的生活起居需求；他也提到，近十年投身軍公教維權運動，太太跟著受苦、受累、受怕，身為公務人員的太太，深知退撫所得縮水，但尚不能真正體會，直到本月帳戶上顯現退休所得多寡，才驚覺金額幾乎是對半的砍，退休所得只有在職所得的半數，才真正覺得痛、覺得疼，更不經意的說「還好有你」，自己的退休金補足了太太的損失，而自己現靠理財存活，真是公務人員的悲歌。他在文末更喊話，追討退休所得的抗爭才要開始，加油。

另外，針對停砍年金案，李來希到立法院拜會之前力推停砍年金案的立委翁曉玲尋求協助，他當時表示，訴訟程序正在啟動，教師們要從地方政府開始，「好歹地方政府藍綠參半」，但公務人員比較麻煩，並批評考試院與銓敘部是無賴的大本營，「有點棘手！不過，我們會設法克服的，夥伴們加油！」

