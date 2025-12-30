揭共軍軍演最大不同處！胡采蘋：真正不同的是我們，台灣開始認真應對了

記者李鴻典／台北報導

共軍東部戰區宣布，台北時間29日起在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行「正義使命-2025」演習。30日在台灣周邊5個海空域範圍進行實彈射擊。財經網美胡采蘋說，毋恃敵之不來，恃吾有以待之，只有自己強大，敵人才會害怕，台灣才會贏。國軍加油，台灣加油，希望台股處變不驚再創新高囉！

威脅升高我們更要穩。（圖／翻攝自國防部發言人臉書影片）

胡采蘋表示，中共這一次發動軍事演習，不只是應對日相高市早苗的台灣有事、日本有事政策，最近美軍在各地攻城掠地，包圍了極度親共的委內瑞拉馬杜羅、扳倒了宏都拉斯的親中政權，又在中國最重視的非洲友邦國家奈及利亞出手轟炸 ISIS，一副就是要奪回世界秩序的氣勢，中南海必然感覺到腹背受敵，處處失控。

胡采蘋說，然而這一次我們的國防部做得非常好，沒有再低調、不驚動社會，大陣仗記者會開得非常好，出席將領都是優秀人才，也讓國人清楚國防部的想法，即刻授權一線作戰單位，依交戰規則應對敵軍，通報休假官兵可能要召回，義務役士兵目前似乎已經全員戰備。

這樣的應對才是最正確的，就是要當真的來打，不要裝沒事，胡采蘋指出，民航局昨天通報航班調動，十萬人延誤，各部會都不要低調，務實面對所有消息，才是真正對全民有幫助的作法。很高興台灣社會終於能務實面對所有真實消息，不再裝沒事安慰自己。只有我們自己越強，我們的國家才能取得最終的勝利。

胡采蘋也提到，有媒體在毫無查證的情況下，轉發了中國環球時報的消息，表示「中國海警多艘艦船抵近封鎖基隆、台南、高雄、花蓮四港口」，她說，自己第一時間心頭一驚，以為港口真的被封鎖了，還想查一下到底是怎麼個封鎖法，結果打開電視、網路直播，都沒有這樣的報導，顯然就是一個極度失職、完全沒有查證、毫無新聞專業的假消息。

然而大家一定要謹記，這就是戰爭開打時會發生的事，我們的網路可能被封鎖、海底電纜被砍斷，或者敵方會在維持通訊的情況下，大量發布這類假訊息，透過友共、親共媒體、無恥記者，以及網路帳號，發布各個機場港口已經淪陷、國軍投降的消息，這都是很可能發生的事情。

胡采蘋進一步指出，今年四月以後，解放軍就沒有對台軍事演習，原因是東部戰區司令林向陽被抓，直到12月22日解放軍緊急晉升了東部、中部戰區司令，空軍背景的楊志斌升任東部戰區司令，今年十一國慶大閱兵的總指揮韓勝延升任中部戰區司令，這次的授銜就是為了要執行本次軍事演習，否則東部戰區沒有總指揮。然而這些人的上將能做到幾時還是個問號。

我們國防部即時通報訊息對民眾判斷是有利的，胡采蘋提到，例如昨天下午她本來頗擔憂港口封鎖的消息，但是傍晚就看到各家媒體報導國防部的通報，原來解放軍只出動了14艘軍艦、14艘海警船（四艘還在離海），這基本上就不是什麼要打仗的規模，「4+8 要打台灣，我不知道我們是不是該派8+9去接戰」1。

今天的實彈射擊是相對危險的，因為可能會假演習真作戰。通常中共對台軍演的實彈射擊只有火砲、艦砲、火箭彈，但是2022年裴洛西來台灣的時候，那可是大手筆發射了11枚東風飛彈，有點貴。不過你要在沒有大量船艦和士兵集結的時候，以假做真攻擊台灣，這也是很牽強的事情。而我們國防部昨天也公佈了雄三就定位的消息，網路一片歡呼。

我們用行動守住自由。（圖／翻攝自國防部發言人臉書影片）

胡采蘋也說，很鼓勵大家自己去看國防部的通報，非常容易看懂，自己掌握資訊、認真應對，才不會被造謠。根據國防部今天早上的通報，從昨天早上六點到今天早上六點，共軍總共出動130架次飛機，分佈在台灣東北（宮古海峽西邊）、西南（巴士海峽北部）、東南（完全避開可能得罪日本的位置），以及海峽中線，44架次超越海峽中線。

你說要在中共的飛彈沒有打掉台灣的雷達站、機場和飛彈基地之前，解放軍的飛機敢不敢發射導彈打台灣？戰鬥機很貴，習大大學歷再低也不會拿戰機來當台灣的靶機。

胡采蘋坦言，昨天各種消息讓她一度有點擔心，但是研究過各方的訊息，發現大家會感到擔憂，其實是因為台灣也開始用不同的態度面對「可能發生戰爭」這件事情，因此會覺得這次的打擊力度好像很大，好像真的要開戰了（好幾個朋友寫訊息問她）。

但是只要研究過這三年的中共軍事演習資料，就知道這次解放軍並沒有太大的不同，「真正不同的是我們，台灣開始認真應對了」。

這次很多國軍戰士在網路上說自己被召回，要回營應戰了，受到網民一片愛戴。國軍這麼讚，我們是不是應該也要認真考慮自己應戰的問題，用水用電糧食儲存，大家都要動起來，學習自己做判斷所需的知識，任何國軍投降的消息都不是真的，我們自己也要強大起來。胡采蘋強調，毋恃敵之不來，恃吾有以待之，只有自己強大，敵人才會害怕，台灣才會贏。國軍加油，台灣加油，希望台股處變不驚再創新高囉！

