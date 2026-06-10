揭出訪帛琉「3大目標」成果！蕭美琴狂交流講到沙啞：我還6點起床登山

記者黎冠志、陳思妤／台北報導

蕭美琴和記者茶敘分享出訪帛琉成果。（圖／帛琉隨團記者黎冠志攝影）

副總統蕭美琴率團到我國友邦帛琉訪問，今（10）日在行程的最後一天，她分享了這次總統賴清德交付的三大目標具體成果，也透露帛琉方非常期待進一步推廣觀光，所以自己早上6點起床去登山，去看看是否能推薦給國人。而蕭美琴聲音明顯沙啞，她坦言，「因為幾乎就是從早一直聊到晚，不停地一直跟他們交流」。她也說，此次出訪見證了許多台帛之間的友誼，這是非常有意義的行程。

蕭美琴今天和媒體進行茶敘分享帛琉出訪成果，她表示，非常榮幸這次能夠接受總統的託付，以及代表台灣人民來到帛琉進行榮邦外交。她報告總統所交付的三項任務，以及她個人的一些心得和感想，在這幾天非常密集的行程當中，自己也有許多的學習。

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就賴清德所交付的三大目標，蕭美琴說，第一個目標就是「要深化我們跟帛琉之間的友誼」，這次的行程其實安排非常緊密，可以說從頭到尾都在博感情，從帛琉總統惠恕仁第一天親自帶訪團去探訪最值得驕傲的景點以及歷史遺跡之外，這幾天見了帛琉各界的朋友，包含傳統領袖以及政府官員等，副總統兼衛生部長還親自導引認識跟了解台帛之間在醫療領域的合作。

蕭美琴和記者茶敘分享出訪帛琉成果。（圖／帛琉隨團記者黎冠志攝影）

蕭美琴提及，許多帛琉傳統領袖跟台灣的往來也非常緊密，還有看到很多小朋友，自己也帶了600顆巧克力當伴手禮，「現在已經發到快沒有了」，接觸範圍非常的大，也在一些台帛合作專案會勘過程當中，跟在地居民有非常正面的互動。

第二項任務，蕭美琴說，「就是帛琉方非常期待我們進一步來推廣他們的觀光」，觀光是帛琉非常重要的產業，透過惠恕仁的導引再次見證帛琉的美麗，這幾天也一直跟帛方討論，帛琉有美麗的海洋，喜歡浮潛、喜歡潛水、喜歡陽光的台灣鄉親可能會喜歡些什麼。

蕭美琴透露，昨天沒有在行程中，但自己6點多就起來去登山，帛琉的海邊其實有一些小的登山路徑跟步道，所以她去體驗看看，去了解是不是值得推薦給國人同胞。她說，自己觀察到，其實台灣人不管是銀髮族、年輕人都非常喜歡登山、很喜歡健行。她提到，世曦工程也協助帛琉規畫自行車、包含人行步道，希望能夠結合帛琉引以為傲的大自然環境，讓台灣鄉親也認為值得一來再來。

蕭美琴提到，帛琉近年來特別受到「中國將觀光武器化，用觀光的人數來脅迫」，一下觀光客很多，一下子又禁止或做管控，讓帛琉的觀光人數有比較大的波動。她說，台灣觀光客一直非常熱愛帛琉，近年其他歐美國家也會來帛琉，帛琉方分享，澳洲總理不久前還到帛琉度蜜月，澳洲的觀光客也絡繹不絕，聽說現在飛機是班班客滿。

蕭美琴說，所以帛琉非常希望台灣鄉親一來再來，而自己出海只有一天，「我都覺得意猶未盡」，希望能夠珍惜在這裡的每一天。

蕭美琴和記者茶敘分享出訪帛琉成果。（圖／帛琉隨團記者黎冠志攝影）

第三項任務，蕭美琴說，「我們來到這裡見證我們榮邦外交的一些努力成果」，這些跨越了不同的領域，包括協助完成道路等基礎建設，也可以發現四處都有中華民國國旗跟帛琉國旗，象徵雙方一起共同努力的成果。技術團也在這裡用農業、教育、資訊等專業進行協助，如替代役協助帛琉的數位化，這些都讓帛琉人感同身受。而技術團所產的蔬果，也提供帛琉小學生更多元的選擇，帛琉數十年來因為地理環境，一直是以罐頭食品為主食，對健康可能帶來的負擔，所以台灣用新鮮的蔬果來跟他們交流互動，帛琉方也都非常感謝。

蕭美琴也提到，有到帛琉的國家醫院，謝謝新光醫院正式跟帛琉進行醫療合作，且不只是官方支持的醫院合作項目，也看到長庚的醫生帶著一些年輕的醫學生來這裡做義診，透過百億青年圓夢基金相關計畫，來到這裡從事醫療外交。

蕭美琴強調，雙方各個合作領域非常綿密，也期待未來可以進一步讓帛琉人深刻感受到台帛之間合作的成果，接下來8月份，帛琉會主辦太平洋島國論壇（PIF），也非常期待能夠將台帛之間的合作，再一次分享給其他的太平洋島國，把Taiwan Can Help、台灣人民良善的力量充分展現出來。

蕭美琴也解釋為何自己聲音沙啞，因為這幾天很密集地跟他們在建立深厚情誼，過程當中聊了很多，「我聲音有點沙啞，因為幾乎就是從早一直聊到晚，不停地一直跟他們交流」，想要了解他們的文化跟願景。

蕭美琴說，帛琉是台灣距離最近的邦交國，而且是所有的邦交國裡面唯一有直飛商業航班的國家，台灣人民要來這裡觀光或者是交流是相對方便，但帛琉跟台灣之間還有另外一個特性，就是都是海島國家，而且有一些南島族群歷史的淵源。她提到，帛琉跟台灣一樣面臨少子化的挑戰，面臨他們語言文化的保存問題，也對傳統文化非常自傲。所以她有和帛方討論，如何運用百億青年圓夢計畫，讓台灣原住民部落青年跟帛琉的青年之間進行文化交流，透過訪談，把帛琉的歷史跟文化故事傳遞給台灣人，讓台灣人能夠更深刻地了解非常有特色的帛琉文化。

蕭美琴表示，希望讓更多台灣遊客能深入了解帛琉，希望能做一些系統性的介紹，包含景點導覽等等，像健行行程等，希望能更有系統性地介紹給台灣民眾，讓大家更知道帛琉多元不同的文化樣貌。

「還有一個就是美食」，蕭美琴指出，吃到帛琉的傳統餐點裡面，都會有帛琉的芋頭，這有上百種的品種，對很多太平洋島國來說是一個重要主食，台灣也有芋頭，但有不一樣的口味、不一樣的做法，很多文化連結都是台灣跟帛琉可以再進一步去交流的地方。

蕭美琴強調，雙方的往來都是國家利益優先，每個國家都在找自己在整體發展、經濟產業以及全球影響力上面最適合自己的地方，帛琉也非常極力協助台灣參與國際組織，像他們的副總統兼衛生部長在這次的聯合國大會二對二辯論裡面，特別積極為台灣發聲。同樣的，台灣也希望能夠透過跟帛琉互動的旗艦計畫，向世界展示台灣的專業、能力，以及台灣能夠貢獻國際的地方。

蕭美琴和記者茶敘分享出訪帛琉成果。（圖／帛琉隨團記者黎冠志攝影）

在除了各自外交跟戰略利益之外，第二個層次就是人民之間的情感跟交流，蕭美琴說，她還是要重申自己非常的感動，除了官方的政府對政府的相關案子之外，其實在這裡見證了許多台灣人用體育外交來跟他們交流。她興奮提及，帛琉的棒球隊現在是太平洋的冠軍隊，他們都很感謝台灣，認為是因為台灣有幫他們訓練，所以獲得了太平洋島國裡面的冠軍隊，現在其他的國家也想要比照，想要找台灣訓練。

蕭美琴強調，體育外交，是台灣民間許多的力量共同參與，還有剛才提到在醫療領域，台灣很多非政府組織（NGO）、很多民間團體，在政府力量之外也加碼來貢獻，整體發揮Taiwan can help、台灣良善力量的外交。蕭美琴說，所以整體來說，此次出訪見證了許多台帛之間的友誼，這是非常有意義的行程。

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