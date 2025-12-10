揭前朝棒球場設計2大瑕疵 高虹安團隊減重補強結構、重做排水護球員
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導
針對備受關注的新竹市立棒球場改善工程，新竹市政府今（10）日於議會臨時會進行「新竹市立棒球場改善工程進度與龍來合約後續處理情形」專案報告。高虹安市府團隊指出，棒球場工程從設計規劃到施工過程，暴露多項前市府時期的重大設計與施作疏失；為確保場地功能符合國際標準，並保障球員與結構安全，市府已啟動全面優化與結構補強計畫。
棒球場經檢查後發現兩項主要缺失，其一為結構承載問題，現有覆土重量過大，已超出原設計可承受範圍，造成結構負擔過重。解決方法為「減輕覆土重量」並配合「結構補強」。另一項缺失則與排水效益不佳有關，現場原有土層在30分鐘內無法完成有效排水，改善方案包括重新設計球場透水層、新設透排水管線，以及開挖導溝以增加排水路徑。
場地排水不合格，將使球員安全堪憂。新竹市府報告指出，原棒球場的場地排水系統未能達到統需書（USGA）的規定標準，導致積水與場地軟硬不均等問題。這不僅嚴重影響賽事進行，更對球員造成潛在運動傷害風險。市府目前已規劃重新設計場地排水系統，全面更換噴灌系統及管線控制系統，務必使場地排水功能達到 USGA 規範標準，確保球場擁有安全、穩定的使用條件。
前市府時期所設計的停車場無梁版載重過高，原設計明顯超出停車場結構的安全負荷。高虹安市府團隊接手後積極介入改善，不僅委託高雄結構公會確認載重計算有錯誤，本次改善設計也經過TAF認證實驗室進行重量檢測，改以較輕的標準重新設計。市府表示，經結構技師計算及簽證確認，透過減輕載重，成功使既有結構物符合安全標準，消除了潛在的結構風險。
針對場館地下室結構安全部分，經結構技師計算及簽證，市府目前也選定四處關鍵地點進行結構補強，確定採用抗張網補強的方式，在無須拆除原結構的前提下，強化結構安全，此舉不僅大幅縮短了工期，更有效節省了公帑。
高虹安市府強調，新竹市立棒球場歷經諸多波折，是市民深切的期待，高虹安市府團隊上任以來，發現了原設計中的多項致命性缺陷，這些疏失不僅違背專業標準，更可能危及球員與市民的安全。
市府團隊將以最高標準檢視並執行後續改善工程，所有改善項目皆須經過專業技師簽證與嚴格檢驗，確保每一分公帑都花在刀口上，並承諾將盡快完成場地優化，讓新竹棒球場以符合國際規範、真正安全的姿態重新啟用，兌現給市民的承諾。
照片來源：新竹市政府報告截圖
「行動力爆發」2天掃遍6大市場 陳亭妃：傾聽最真實的台南民意
