揭北京圍台軍演「實際目標」！旅美教授：看台內鬥、逼美日猶豫

大陸解放軍昨（29）日起對台灣發動「正義使命-2025」軍演。旅美教授翁履中分析指，北京目標清楚，表面上像是要反制美對台軍售，實則要讓台灣內部對立升高、彼此不信任。且北京要讓華府認為介入台海成本越來越高，讓日本評估自己會不會被「拖下水」。

解放軍東部戰區「正義使命-2025」演習畫面。（圖／CCTV+）

翁履中引述《華爾街日報》等外媒指，這場軍演把日本也拉進同一條線。日相曾暗示若陸以武力奪台，日本可能被捲入衝突，北京對日本施壓數週；日本剛通過創紀錄國防預算，以因應周邊安全風險。美方也曾以B-52與日戰機編隊飛越日本海展現支持；俄中戰機也在日本南部周邊聯合巡邏；俄外長更公開表示若台灣發生衝突，俄將支持北京「捍衛國家統一與領土完整」。這些訊號串起來已不是單純「台海兩岸」問題，而是美日同盟、區域嚇阻、以及中俄戰略協調在西太平洋的交錯。

對此，翁評論，相信多數台灣人都不支持北京用軍演在台海周邊「發訊息」。但我們也要承認：不論是民眾在社群上表達憤怒，還是政治人物在鏡頭前高聲譴責，對北京要不要軍演、要演多大，其實影響有限。「北京在意的是想對美日傳遞什麼訊號、想在區域塑造什麼節奏、想測試台灣和國際社會的反應，而不是台北誰罵得比較大聲」。

日相高市早苗與美總統川普。（合成圖／美聯社）

翁認為，台灣面對軍演容易掉入2個極端。一是被情緒帶著走，把軍演都當成「戰爭快來了」陷入恐慌；另一種則完全不在乎，認為北京實力不足，演習只是在嚇唬人。「2種反應看起來相反，本質上都一樣：不是在分析，而是在用情緒解讀局勢」。

翁還說，另一個常見陷阱是把「要不要譴責北京」當成忠誠測試。「政治人物其實心裡明白，軍演不會因為我們在台北開了幾場記者會而停止，但當拿不出具體方案安撫民心，政治操作就變成最方便的選項」。

翁點出，當台灣內部把精力拿去追殺「誰沒有表態」、誰不夠政治正確，就是北京最樂見的局面。

12月29日，我國軍一架戰鬥機準備在空軍新竹基地降落。（圖／美聯社）

就軍事上來看，翁指出，此類演習並非「明天就要打仗」的訊號，更接近「升級版灰色地帶壓力」。解放軍大規模集結、模擬封鎖等動作看的是「台灣軍方的反應節奏、社會的心理承受度、以及美日願不願意以及能不能快速介入」。意即這比較像是壓力測試：如果不用開戰就能讓台灣疲憊、讓外資與市場緊張、讓盟友猶豫，北京就達成一部分目的。

翁提到，從國際反應來看最值得關注的仍是美、日，重要的是「接下來做什麼」。如果在未來幾個月，美日出現「非例行性」的聯合軍演、或有具體軍事調整部署、強化在第一島鏈的防衛準備，那對台灣與區域盟友來說，會是相對正面的訊號。

反之，若一直停留在「關切」和「譴責」，無實質動作，那代表華府可能越來越把「如何跟北京談出一個可接受的安排」，放在比「如何在台海建立長期嚇阻」更優先的位置。東京也會盤算在川普領導的美國之下，日美同盟的可靠度是否一如既往。

國防部發言人孫立方29日在國防部臨時記者會上。（圖／美聯社）

翁表示，北京真正期待看到的，不是台灣當場被嚇倒，而是台灣在壓力下自己吵到走不下去。今天台灣最困難的不是「要不要團結」，而是「連談團結都變得敏感」。

翁直言，面對兩岸變局，台灣應把每一次軍演都當成「提醒」，而不是可操作的政治題材。他呼籲藍綠政治人物認真想清楚：如何讓國防議題不要只是預算過不過關，而是能真正進展到實質討論國防準備？如何讓經濟成果更平均落地，讓科技優勢變成社會共同信心，而不是少數族群才能享受的果實？又如何在面對外部壓力時，至少維持社會最基本的互信，不讓每一次危機都變成內鬥開端？

翁總結，「軍演會結束，新聞標題會換，但北京的策略不會停。武力犯台不是不可能，但現在發生的機會仍然有限，不需過分恐慌」。台灣最不該做的，就是把精力都耗在內耗和貼標籤，而忽略真正重要的準備。

