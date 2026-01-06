揭北市自籌款可扛TPASS到3月底 許淑華批市府：甩鍋解決不了問題

台北市長蔣萬安呼籲中央層級的行政院和立法院該持續溝通，以利TPASS行政院通勤月票續命不中斷。圖為台北捷運古亭站。（圖／CTWANT攝影組）

台北市議員許淑華今（6）日表示，行政院通勤月票（TPASS）已經是延續型政策，台北市長蔣萬安卻把TPASS續命財源問題甩給「行政院該和立法院好好溝通」，這種說法只是推卸責任，對廣大通勤族沒有幫助。

台北市議員許淑華（圖）揭露若台北市政府備妥地方自籌款，TPASS在台北市至少可續命到3月底。（圖／CTWANT攝影組）

TPASS從2023年上路以來深受好評，然而2026起卻因財源穩定性不足隨時面臨斷炊窘境。據了解，行政院雖已核定2026至2029年共新台幣363.8億元的 TPASS四年期執行計畫，然而2026年度中央政府總預算案目前在立法院遲遲沒有審議通過，搞得相關預算危如累卵岌岌可危。

行政院通勤月票TPASS是否因總預算卡關而被迫中斷？各界關注。（圖／CTWANT攝影組）

由於目前TPASS採中央與地方共同分攤機制，北北基桃等縣市正打算元月12 日先由地方政府共商對策，其餘部分財政困難縣市更考慮不排除停辦。以台北市來講，蔣萬安表明目前餘額大概只能撐到一月底，但「台北市一定會努力確保市民權益，讓服務不中斷」，並呼籲行政院該與立法院好好溝通。

一名地方交通官員私下坦言，過去3年TPASS都是以「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算」支給，如今2026年有望納入年度公務預算，立法院審查卻還沒個確定，若補助老是無法常態化或制度化，TPASS玩完「只是早晚的問題」。

許淑華對此不表認同，她直指台北市政府現在嚷嚷擔心「TPASS政策中斷」根本是「狀況外」，比方今年台北市TPASS額度預計30.22億元，其中14.67億是由台北市政府自籌，這筆預算台北市議會已排定在元月底前會完成審議，也就是即使立法院審議牛步而必須先由市府自籌款來扛，其實撐到3月底也沒問題，並不存在立刻中斷的危機。

許淑華感嘆，蔣萬安市府其實知道財務結構，卻選擇先對外放話並暗示政策可能受到影響，「請問這是在保障市民權益，還是在製造不必要的恐慌？」她直言。

許淑華強調，通勤族是流動的、TPASS也是由跨縣市共同分擔並由中央協助，地方政府本來就有責任先把該出的錢準備好，蔣萬安如果老是對上喊話而不對內有效負責，那只是把治理責任往外推，「台北市國民黨的五席立委，蔣萬安找了嗎？」她質疑。

