揭北市議員中頭獎800萬後…王瑞德曝「議員們問我是誰」：希望我有機會

政治中心／綜合報導

傳出台北市議員中八百萬，王瑞德不僅媒體報導，竟連台北市議員們都跑來問他是誰中獎？還喊「希望我也有機會！」（圖／前進新台灣）

媒體人王瑞德30日在社群平台上表示，某一位台北市議員突然請他喝珍珠奶茶，原來那位議員竟然中了今彩539的頭獎、獲得800萬的獎金，貼文一出引發熱議，紛紛猜測到底是哪一位議員那麼幸運。王瑞德昨（31）日傍晚在臉書直呼「真有意思！」，不僅媒體報導，竟連台北市議員們都跑來問他是誰中獎？王瑞德也喊「希望我也有機會！」

資深媒體人王瑞德在臉書發文揭露，被一名台北市議員突然請喝珍奶，才知道原來對方中了今彩539頭獎，800萬元獎金扣稅後實領640萬元。消息引發討論，國民黨台北市議員詹為元呼籲中獎者快自首，不要讓他們這些沒中獎的人還要受訪被在傷口灑鹽。

詹為元說，自己沒有中539頭獎，但還是被採訪沒中獎的心情⋯⋯。請中頭獎的台北市議員快自首好嗎！？不要在我們這些中不了獎的人傷口上灑鹽！他也自嘲，人生第一次發表自清聲明，竟然是說自己沒中頭獎！

到底哪一位北市議員中了今彩539的頭獎、獲得800萬的獎金，引起討論後，王瑞德31日晚間又在臉書發文直呼「真有意思！」並透露不僅媒體報導，竟連台北市議員們都跑來問我是誰中獎？今彩539頭獎800萬扣稅後640萬，並喊「希望我也有機會！」

