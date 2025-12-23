揭北捷驚人載客量 胡采蘋：勇者余家昶媽媽應該要知道她兒子阻止了什麼

記者李鴻典／台北報導

27歲張文19日在台北捷運台北車站周邊隨機傷人，余家昶先生為制止他遭刺殺傷重不治。余媽媽表示，余家昶救了很多人她很安慰，但身為母親，失去兒子令她難過心都碎了。財經網美胡采蘋今（23）天列出北捷驚人載客量，她說，余媽媽應該要知道他的兒子阻止了什麼。

今仍有多位民眾帶著花束跟點心、飲料，放在往Ｍ7出口的轉角處，一張又一張小卡寫著「英雄您辛苦了」悼念余家昶。（圖／記者簡浩正攝影）

胡采蘋表示，她剛剛查了一下，台北捷運每天日均載客量是200萬人，北捷北車站是第一大站，每日進出人次30萬人，根據捷運局資料，每天17:00-19:00是最大運量的時間，載客人次是全天的20%。

胡采蘋進一步表示，也就是説，上週五17:00-19:00理論上應該會有六萬人在北車站內移動，如果平均分佈給八個出口，每個出口會經過7500人，7500/120分鐘，每分鐘要通過62.5人。

胡采蘋說，昨天看到北捷勇者余家昶的媽媽終於知道兒子罹難了，非常不捨，如果沒有余先生發現兇嫌有問題，上前阻止，導致裝了滿滿汽油彈的行李箱燒掉，不然後果真的不堪設想。「我想余媽媽應該要知道他的兒子阻止了什麼」。

