揭十一傻背後紅色訊息鏈 國安單位：中「敘事洗白」5.5小時攻佔政論節目

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美軍出兵委內瑞拉成功拿下該國總統馬杜羅，在台灣意外引爆特定名嘴「集體翻車」的十一傻現象。針對特定媒體集團、名嘴、節目與社群通路，何以同一時間採取相同敘事？國安單位報告揭密，中國近期利用美委衝突做為對台訊息操弄的主題，早在去年10月間開始，中國網媒製造的爭議訊息，最短僅需5.5小時便能經過「敘事洗白」(Narrative Laundry)的手法，成為台灣特定名嘴、政論節目的討論主題及分析內容。

國安單位一項最新訊息操弄分析報告顯示，中國利用美國與委內瑞拉做為對台訊息操弄，自2025年10月間即開始，安全單位透過公開來源情報分析及友方管道資訊，發現這類操作背後明顯有一條高度組織化的傳播鏈，將有利於中國的觀點與虛假敘事輸入台灣。

報告揭露，中國網媒製造的爭議訊息，最短僅需5.5小時便能經過「敘事洗白」的手法，成為當天特定名嘴、特定政論節目的討論主題及分析內容，嚴重影響國人對國際局勢的認知。

根據這份研究顯示，以軍事訊息來說，這條紅色訊息傳播鏈，主要源頭由中國官媒定調，經由官媒本身從微博公眾號的《玉淵潭天》、《中國軍網》到臉書粉專《看台海》、《海峽兩岸》，一直到《紅星新聞》、《牛彈琴》等等進行錯假敘事彙整及情緒化加工，最後由台灣諸如被稱為「十一傻」的名嘴與政論節目進行「在地化」傳播。

在節目播出後，同時變成特定媒體集團的新聞，讓相關的紅色敘事具有更高的滲透率和傳播率，這些過程都沒有嚴格新聞編採流程及基礎查證。

以美軍擊沉委內瑞拉運毒船事件為例，具《新華社》背景的中國網媒《牛彈琴》率先將美方行動貼上「濫殺無辜」與「法外處決」標籤。驚人的是，相關貼文在5.5小時內，立即登上某台灣政論節目，節目中名嘴一致以相當近似的中方敘事脈絡，指控美國「違反戰爭罪」、「霸凌小國」，陸續幾家特定電視台、社群節目也跟進。

報告指出，另一個例子是，在美軍查扣「貝拉一號」油輪事件中，中國媒體以所謂「75次求救信號」，將美軍行動塑造成「海盜行徑」。某台灣節目也在最短時間內隨即跟進，特定名嘴等人更進一步搬運了「美軍特種部隊能力不足」的論述。

值得注意的是，這些有關委內瑞拉系列主題的操作，早在去年10月就開始，何以收視率掛帥的媒體，於事件發生前3個月以來，會選擇一個在台灣社會相對冷門的主題，又以北京相同敘事進行？

國安單位指出，這種手法完全符合歐盟對外事務部(EEAS)定義的「敘事洗白」(Narrative Laundry)。外部勢力將具政治目的的宣傳，經過中間人轉手，偽裝成台灣本土觀點，運用具煽動性的語言框架。讓觀眾在不知不覺中接受了被刻意扭曲的資訊。

安全官員分析，這些敘事並非查核嚴謹的新聞報導，而是以新聞為包裝，經過設計的認知「敘事操作」，目的是利用這些標籤煽動仇美、反民主情緒，以透過台灣名嘴的「背書」，讓這些源自中國的宣傳在台灣輿論場落地生根，而後中國又再把台灣的政論、新聞二創為自己的新聞、社群內容，一來誤導中國社會對台灣的正確認識，同時也讓相關訊息再次流入台灣輿論市場。

國安人士強調，這種傳播模式仗著中國沒有上限的統戰資源，正對我國以及國際民主社會帶來嚴峻挑戰。當台灣名嘴無論故意或不知情下大量引述未經查證的中國資訊操弄敘事，正凸顯這種手法已成功繞過傳統新聞的查證機制。

他直指，國人若長期沉浸在這些內容可疑的政論、新聞訊息中，將導致對國際、自由民主相關議題與價值的嚴重誤判，輕則造成內部分裂，重則衝擊國家安全。

