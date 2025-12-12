揭召集51綠委原因 賴清德狂轟藍白法案：嚴重影響國安、財政永續

總統賴清德批藍白法案嚴重影響國家安全。 資料照片：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 總統暨民進黨主席賴清德今（12）日臨時召集黨籍立委至黨中央便當會，他親自說明原因，國民黨團、民眾黨團通過《立法委員職權行使法》後被判違憲，反而反而一不做、二不休，將憲法法庭凍結；此外，也不審總預算，又擋國防特別預算。他批，藍白這段時間以來主導的立法院所通過的種種法案，已經嚴重影響到國家安全、社會安定、國家財政永續，也傷害人民公平的權利，也將使中央政府沒有能力應變各種措施，因此需要召集民進黨團討論如何因應。

廣告 廣告

賴清德今上午赴台南出席「國網雲端算力中心」啟用典禮，並於會前受訪表示，2024年總統跟立法委員選舉，感謝國人支持，讓他當選總統，府院由民進黨當家，國民黨跟民眾黨贏得立法院多數，國會由藍白當家。

賴清德指出，他自從去年520上任以來，在過去前總統蔡英文執政八年的基礎之上，致力於推動各項政策，讓國家更安全、經濟更進步，對人民也提供更好的照顧。他說，去年跟今年，不管是地震、風災，或是非洲豬瘟，行政院長卓榮泰率領的團隊都站在第一線，不眠不休協助地方政府救災或是防疫的各項工作。

他希望，藍白當家的立法院，一方面能夠發揮憲政精神監督行政院，同時也能夠協助行政單位，推動福國利民的法案，這樣對國家來講才是最有利的。不過，他說，很可惜，藍白當家的立法院反其道而行，在去年通過《立法委員職權行使法》後，被司法院憲法法庭判決為違憲，並沒有檢討改進，也沒有得到教訓，反而一不做、二不休，修改《憲訴法》，乾脆把司法院憲法法庭給予凍結。

賴清德續批，藍白現在放著中央政府總預算不審，也阻止國防特別預算進入委員會審查，反而是變本加厲，透過逕付二讀，沒有公聽會也沒有委員會審查，這種程序不正義的方式，通過許多法案。

他指出，藍白這段時間以來主導的立法院所通過的種種法案，已經嚴重影響到國家安全、社會安定、國家財政永續，也傷害人民公平的權利，也將使中央政府沒有能力應變各種措施。他說，在這種嚴肅的狀況之下，當然要召集立法院民進黨黨團，大家共同討論如何因應這個局勢。

他呼籲在野黨，不同政黨沒有關係，民主政治就是政黨政治，政黨政治本來就是要彼此競爭。不過，他說，國家只有一個，在府院執政的民進黨要以國家利益為最優先，希望在立法院當家的藍白兩個政黨，也要以國家利益為最優先，共同合作，這樣國家才會持續進步，也才能夠得到人民的支持。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

民進黨初選政見發表會時間底定！陳亭妃、林俊憲27日正面交鋒

川普2.0國安戰略出爐 薛瑞福：強化台灣重要性