揭台大學號歧視文化！校友遭嗆「洗學歷」 國內讀研究所也被看不起

記者柯美儀／台北報導

作家分享自己在台大讀研究所時，校園內存在的「學號歧視」現象。

台大社會所畢業的作家「小花媽」張慧慈近日分享自己研究所時期的經驗，她回想當年只因學號不是「B開頭」，就被同學嗆「洗學歷」，揭露校園內存在的「學號歧視」現象。

小花媽回憶，她剛進入台大社會所的時候，朋友邀請她去一個在書店的聚會。大家原本聊天聊得很開心，直到有一位同學問起她的學號，她回答「R99」後，對方脫口一句「喔，洗學歷的啊！」之後就很少跟她聊天了。

小花媽說，聚會結束後，朋友解釋，大學部升上研究所的學生學號是B開頭，而研究所新生則是R開頭。「有些人很在意這件事情，覺得B開頭的才是正宗台大人，R開頭的是研究所才來洗學歷的」，朋友提醒她不必在意，「這種人有病」。

小花媽表示，類似情況後來遇到不少，「遇過有同學回推四年裝B開頭，然後更被嘲笑跟看不起」。後來她也根本沒在管這件事情，因為其他B開頭的同學也會看不起留在國內讀研究所的同學，「只能說歧視是一個迴圈，當你開始歧視他人時，也進入被歧視的隊伍了。」

根據台大官網資料，台大學生學號共9碼，第一個英文字母代表學生身份及班別，其中學士班為B，碩士班為R，博士班為D。

