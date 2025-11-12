揭台灣參與APEC深圳峰會政治前提 國台辦：以「中國台北」名義參會
APEC峰會明年將由中國主辦，台灣能否順利參與受矚目。國台辦今日（11/12）表明，台灣須在一中原則下以「中國台北」名義、地區經濟體身份參與APEC活動，並遵循有關諒解備忘錄的規定和慣例，而這是台灣參會的「政治前提」。
亞太經合會議（APEC）領袖峰會明年將移師深圳舉行，中國外交部上週強調，中華台北參與APEC活動的關鍵在於遵守「一中原則」，以及相關的APEC諒解備忘錄，而非任何安全問題。該發言引發政壇熱議，我外交部長林佳龍隔日指責中國附加條件已違反承諾，將協調理念相近國共同反制。
對此，國台辦發言人陳斌華今日在例行記者會表示，關於台灣參與APEC相關活動問題，大陸的立場是一貫、明確的。他指出，台灣在「一個中國」的原則下，以「中國台北」名義、地區經濟體身份參與APEC活動，遵循APEC有關諒解備忘錄的規定和慣例，這是台灣參與APEC活動的政治前提。
而針對林佳龍指責大陸違反承諾，將協調理念相近國共同反制的發言，陳斌華駁斥稱：「民進黨當局顛倒黑白、無端炒作，完全是徒勞的。」
另，美國國務院上週亦就台灣參與APEC峰會議題回應中央社提問時表示，在2024年於秘魯舉行的APEC經濟領袖會議上，APEC成員一致同意中國提出主辦2026年APEC的意見，並確保所有成員平等參與所有APEC活動，包括領袖週。
該國務院發言人強調：「美國堅持所有APEC成員經濟體，包括在APEC中稱為『中華台北』的台灣，必須充分、平等地參與，這符合APEC的指南、規則和既定慣例，此立場也已在中國提出2026年主辦意向時獲中方確認。」
去年11月，中國宣布將擔任2026年APEC主辦單位後，台灣即表達關切。我外交部國際組織司長孫儉元此前表示，中國去年曾提供一份書面保證，確保所有與會者參加2026深圳APEC峰會的人身安全，希望對方履行承諾。
