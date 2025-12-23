揭台灣親日真相…日媒點名「他」徹底改寫嘉南平原：讓荒地變穀倉的英雄

生活中心／綜合報導

眾所皆知，台灣被稱為「世界數一數二的親日之地」，但原因並不僅僅來自現代的交流或好感。日媒近日解析台灣親日主因，要追溯至日治時期工程師「八田與一」。當時，八田與一耗時十年興建烏山頭水庫與嘉南大圳，將不毛之地化為全台穀倉，且堅持「為家人而工作」的理念以及對弱勢勞工的關懷，進而奠定台日跨世紀的深厚情感基礎。

台灣南部嘉南平原如今是豐饒的農業重鎮，但在百年前，該區面臨夏季乾旱與雨季洪災交替的困境，被視為耕種艱難的荒地。日治時期，水利工程師八田與一提出一項宏大計畫，擬建設巨大的水庫與總長超過1.6萬公里的灌溉水路。即便當時面臨經費籌措困難與農民質疑，八田仍堅持與地方溝通，強調此工程是為了守護下一代的生存權。

1923年日本發生關東大地震，導致工程預算大幅遭到削減，在面臨必須裁撤半數人力的困境時，八田與一展現了高度的人道關懷、選擇優先資遣具備轉職能力的人員，將工作機會留給家境貧困、謀生不易的弱勢基層，此舉深受台灣民眾感佩。在長達十年的施工期中，他更引進尖端技術並建立完整的員工宿舍與生活機能，甚至帶著家屬移居工地，與勞工併肩作戰。

1930年水庫竣工後，嘉南平原命運也因此徹底翻轉，為了感念其貢獻，當地民眾自發性的為其立像，並根據八田本人的意願，銅像並未採取威嚴的政治人物姿態，而是刻畫其著工作服、沉思坐下的親民模樣。這尊銅像至今仍佇立在烏山頭水庫旁，象徵著這段技術與情感交織的歷史。

日媒分析指出，台灣在2011年東日本大震災中展現的驚人捐助能量，高達約200億日圓，其中90%來自一般民眾，而這份情感並非一時感動，很大程度是源於對八田與一等歷史人物的感念。這種跨越百年的情誼，解釋了台灣為何成為全球公認最親日的地區之一，也讓八田與一的名字成為連結台日友誼的重要象徵。

