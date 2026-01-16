揭台美關稅協議真相 郭正亮：半導體護國神山面臨空洞化

台美半導體協議震撼產業界，台灣承諾投資5000億美元換取15%優惠關稅，但代價是將最先進2奈米製程技術移至美國。前立委郭正亮今（16）日指出，日韓對美投資都保留核心技術，唯獨台灣違反投審會規定，將最尖端技術外移，恐釀技術空洞化危機。

前立委郭正亮。（圖／中天新聞）

協議內容包含2500億美元半導體直接投資，加上2500億美元政府信貸擔保，總計5000億美元。中研院學者原解讀為單一2500億引發爭議，郭正亮今日在《中天辣晚報》表示，美國國務院原文明載「additional investment」，確為額外投資。這筆金額占台灣GDP達62%，遠超韓國投資3500億、日本5500億的相對比例。

美國總統川普。（圖／美聯社）

更令人憂心的是技術外流問題。國民黨立委葛如鈞批評，日本投資美國電廠、韓國投資造船業，都非核心技術，唯獨台灣將2奈米先進製程及先進封裝技術全數移往美國，明顯違反投審會「N+1」原則。郭正亮直言，這不是「強強聯手」，而是把最好的技術送給美國，等於自廢武功。

美國商務部長魯特尼克已明確表態，目標是將台灣40%半導體供應鏈轉移至美國。台積電已在鳳凰城購地，可再建5座晶圓廠。若達成此目標，估計需5萬台灣精英赴美就業，且赴美薪資為台灣2倍，多數將取得綠卡長居，形成永久性人才流失。

台積電更面臨定價兩難。郭正亮分析，若統一定價，台灣廠將吸收美國廠較高成本，因美國廠獲利率僅8至38%，遠低於台灣廠52%。若採差異定價，美國政府恐要求蘋果等大廠優先採購美國製晶片，讓台灣廠失去訂單。未在美建廠的台灣晶片公司更可能面臨100%關稅懲罰。

