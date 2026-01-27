揭台美關稅國民黨困境！藍委家人在美國 黃智賢：劈腿兩邊討好走到盡頭

記者陳思妤／台北報導

美國總統川普台灣時間今（27）日點名，南韓國會遲遲未完成貿易協議批准程序，即日起調高對南韓部分商品的進口關稅，稅率由原先的15%提高到25%。律師黃帝穎也示警，「藍白若在國會惡搞台美關稅將害慘台灣產業與經濟」。對此，媒體人黃智賢直言，國民黨面臨困難又痛苦的處境，過去可以劈腿、兩邊討好，但有時候這已經走到盡頭，沒有辦法繼續演下去。

黃智賢今天在直播中直言，國民黨現在是進退維谷，國民黨一直想操作親美友日和中，但過去可以，現在兩邊討好已經不行了，國民黨內絕大部分都是親美，甚至很多人家人住在美國，包括國民黨立委李彥秀的先生跟女兒常住美國加州，在美國有房產，這還不叫親美嗎？國民黨立委柯志恩也是，兒女跟先生都美國國籍，還有立法院副院長江啟臣也是親美派，「隨便點，很多嘛！」

黃智賢直言，美國現在對國民黨已經定性了，居然透過管道說美國認為國民黨是台灣安全的敵人，這樣就很麻煩，所以國民黨面臨巨大困境，親美、親中怎麼抉擇，這體現在軍購案，還有15%台美關稅。

黃智賢指出，高科技業跟傳統產業等出口到美國的產業都很高興，可是國民黨放話要擋，江啟臣放話要嚴審，可是這樣會牴觸到台灣產業的利益，簽訂後一個月內如果不通過就沒有了，關稅是不是回到32%，而且川普不高興可能還懲罰100%，那台灣怎麼辦？

「所以國民黨面臨抉擇，民眾黨也是！」黃智賢表示，國民黨面臨困難又很痛苦的處境，「過去可以劈腿，告訴A說我愛你，告訴B說我離不開你，可以做時間管理大師，兩邊討好得利、兩邊都拿到好處」，但現在兩邊都要求表態。

黃智賢指出，美國要求表態，「大陸看不懂嗎？會容許你劈腿嗎！不會吧」，藍白面臨的是，當全世界都在擠壓，藍白也必須要表態，且不但嘴巴講，行動還要表態，那就是看立法院的法案。

黃智賢說，那就包括總預算、軍購、台美關稅怎麼辦，所以現在非常麻煩的是，劈腿、說一套做一套，有些時候已經走到盡頭，沒有辦法繼續演下去。

