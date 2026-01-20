政治中心／林靜、胡景順 台北報導

台美對等關稅揭曉，今（20號）行政院舉辦說明會，院長卓榮泰特別針對外界謠傳，企業投資高達5千億闢謠，更強調這錯誤恐會影響後續談判；而後續協議將送國會審議，卓榮泰表示將向國會溝通，也喊話國會，要能掌握正確資訊，才能進行行政立法合作。

回憶台美談判零時差工作，張惇涵爆料"總統級"宵夜陪伴團隊度過無數挑燈夜戰。台美關稅談判結果，由行政院卓院長領軍召開記者會，更透露談判以黃金計畫，搭配台灣模式，成功殺出一條路，鄭麗君更強調未來台美產業將是強強聯手。

廣告 廣告

行政院副院長鄭麗君：「我想這次的投資MOU，我們爭取到優惠關稅，但我們也希望將擴大對美投資，進一步升級為台美供應鏈的合作，過去我們說Taiwancanhelp，我們期待未來是，TaiwanUScanlead。」

揭台美關稅談判細節! 卓榮泰:對美投資5千億是絕對錯誤

揭台美關稅談判細節! 卓榮泰:對美投資5千億是絕對錯誤（圖／民視新聞）





未來美國車是否零關稅，還得等協議底定，但目前朝野氣氛下，難保協議送到院審議，會不會卡住，行政院長再度向在野喊話。

行政院長卓榮泰：「這次的談判過程，完全秉持國家利益為出發點，就這次已經進行的部分充分說明，誠懇期待國會能在正確資訊下，與行政院能對等的談。」

這回談判團隊成功爭取到關稅15%不疊加及232條款最優惠待遇，談判簽署投資MOU，包含我國廠商自主投資2500億美元，及政府提供2500億美元信用保證，卻不斷遭在野黨錯誤解讀，批評台灣對美投資5000億，掏空台灣，也讓卓榮泰忍不住，再三澄清。

揭台美關稅談判細節! 卓榮泰:對美投資5千億是絕對錯誤

揭台美關稅談判細節! 卓榮泰:對美投資5千億是絕對錯誤（圖／民視新聞）





行政院長卓榮泰：「2500億是國內企業，自主直接的投資，2500億是政府運用信用機制，保證而且透過台灣金融機構，協助國內產業去做信用保證，這兩個不同的，不要再把它寫成5000億元，這是絕對的錯誤，也會讓我們後續的談判，發生一些不必要的困擾。」

行政院副院長鄭麗君：「未來數週台美會接續完成，台美對等貿易協議，就完成最後一哩路。」台美談判再傳好消息，國家能不能持續向前，後續立院審議將成關鍵。

原文出處：揭台美關稅談判細節! 卓榮泰:對美投資5千億是絕對錯誤

更多民視新聞報導

準備和中國接觸？國共論壇傳1月底北京舉辦 鄭麗文表態了

台美關稅協議「這產業」成大贏家！賴清德籲：投入機器人產業大聯盟

總統寄信別回！詐團竟冒名佯稱「我是賴清德」 警政署出手了

