揭吳亦凡性侵未成年！23歲都美竹現況曝光
[NOWnews今日新聞] 前男團EXO成員吳亦凡（Kris Wu）過去擁有高人氣，退出團體後依然擁有許多粉絲，不過他在2021年被中國網美都美竹爆料性侵未成年，經過調查後遭重判13年，目前入獄服刑中。今年23歲的都美竹日前登上網路節目，曝光了當年自己受害的過程。
都美竹爆料吳亦凡性侵未成年 他被判13年有期徒刑
23歲都美竹過去曾經跟吳亦凡交往，她在2021年時爆料男方私生活混亂，不僅有許多渣男行為還曾性侵犯罪，指出吳亦凡腳踏多條船，還故意設酒局企圖灌醉未成年女性，承認自己17歲時也是因為被灌醉才會跟吳亦凡發生關係，並表示他下體尺寸很小像牙籤，同時表示吳亦凡很愛私下批評他人，因此就連EXO隊友都很討厭他。
事件曝光後，因為吳亦凡涉及性侵未成年等相關問題，因此遭到警方刑事拘留，雖然他多次否認自己的作為，不過演藝事業已經被全面封殺，之後更是被重判13年，完全消失在眾人面前。
都美竹微博擁360萬粉 上節目大聊吳亦凡
反觀都美竹，一人對抗頂流明星的勇氣讓她人氣暴漲，在微博就擁有超過360萬名粉絲，近期她還拍攝網路節目，提到了吳亦凡從明星變成犯人的過程。她表示當時17歲的自己，最剛開始被吳亦凡的經紀人以「想找MV女主角」的名義約了見面，沒想到見到面後自己卻被灌醉，在無意識的狀況下跟對方發生了關係，雖然無奈不過只能跟對方開始交往，沒想到後續發現吳亦凡多次劈腿，對象涉及自己的朋友、同學、室友等，忍無可忍的都美竹最後決定揭露這男人的惡行。
吳亦凡入獄後消失在螢光幕前，不過日前他被爆料在獄中絕食，消息指出他疑似因身體不堪負荷而過世。不過截至目前，中國官方並未出面回應，使謠言持續擴散。事實上，這已是吳亦凡入獄4年以來第5次被傳出死亡消息。由於中共警方資訊封閉、消息來源難以核實，導致外界無法確認傳言真偽。
資料來源：微博、YouTube
