揭吳怡農與蔣萬安差別！沈政男建議：先放眼2030的台北市長

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前宣布角逐台北市長，引發議論。精神科醫師沈政男認為，2026台北市長是現任台北市長蔣萬安的囊中物，綠營不必浪費時間在這一局，並呼籲吳不妨先選市議員，若選不上就證明不適合這行業。

沈政男今（17）日在臉書指出，吳怡農講話風格溫文儒雅，這種風格當學者很適合，若要選舉就嫌口味清淡了些，反觀蔣萬安也是外型好、溫和理性的類型，但講話該要有抑揚頓挫、表情升降的時候，還是能夠做出來；沈呼籲吳怡農應該每天看綠委王世堅的受訪、質詢與演講影片，感染那股既草根又霸氣的氣勢，這是他最欠缺的風格元素。

廣告 廣告

沈政男表示，台北市的選票結構是藍大於綠，從1994年民選市長以來都沒有改變，大約是6比4，但這不代表綠營沒有機會，因為中間選民比例不低，但綠營的問題在於30年來並沒有形成一個在台北市栽培市長候選人的SOP，就只是選舉到了，看誰適合，就上了；因此，沈說吳明年沒有機會選上台北市長，認為吳跟蔣就是不同層級，「雖然個人條件你以為你不輸他，但現實就是他領先了你」。

沈政男認為，吳怡農可以放眼2030的台北市長，因為蔣萬安之後，藍營也面臨欠缺大咖的狀況，他的機會就來了，吳應該先在台北市找到舞台，比如不妨先選市議員，在議會表現市政專業，4年後再選台北市長，因2030可以選台北市長的綠營人選有好幾位，但吳怡農有相對優勢，沒那麼風格極端，可以吸引中間選民。

「吳怡農是綠營的蔣萬安」，沈政男認為，綠營不懂得栽培政治人才，就只是靠直覺來選舉，吳必須自己找到適合的路線，選立委的意思是想要進軍中央，但吳怡農還年輕，先在台北市基層經營，當上市議員以後可選市長也能選立委，是比較踏實的方案，但更殘酷的是，如果連台北市議員都選不上，那就證明吳不適合這個行業，該考慮轉換跑道了。

沈政男強調，2026的台北市長是蔣萬安的囊中物，綠營不必浪費時間在這一局，反而要想想，2030誰來選台北市長？如果2028賴清德連任成功或失敗，蔣萬安會不會選2032？如果有一天蔣萬安當上總統，對恨蔣的綠營來說，將是難以承受的政治諷刺劇。

【看原文連結】