揭吳石害死國軍！她批鄭麗文：史上最大草包
[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文今（8）日出席1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會，追思對象包括共諜吳石，引起外界關注。對此，財經網美胡采蘋批評，「吳石都被槍斃，還不是政治犯，鄭麗文果然國民黨史上最大草包」。
鄭麗文表示，吳石並非政治犯，她下午受訪時表示，紀念白色恐怖的政治受難者，主要為政治信仰坐黑牢，也有很多冤案，但是吳石是懷有任務的情報工作者，是做間諜工作，跟大家認知的政治思想政治犯不一樣。
對此，胡采蘋表示，中華人民共和國成立前夕，吳石飛赴台灣，中共華東局給他的代號是「密使一號」，而徐蚌會戰前，中國共產黨地下黨員、共軍中將吳仲禧在吳石的幫助下，取得「淮海戰場形勢圖」，轉道上海將情報交給潘漢年。
胡采蘋提到，吳石還讓華中剿匪指揮部情報科科長胡宗憲多送一份《敵我雙方兵力位置圖》給吳仲禧參考。
胡采蘋表示，徐蚌會戰黃百韜將軍自殺殉國，邱清泉將軍自殺殉國，國軍死傷17萬人，吳石洩漏了大量情報，害死多少國軍，「鄭麗文昨天說吳石不是政治犯，今天要去追思大共諜，吳石都被槍斃了還不是政治犯，鄭麗文果然國民黨史上最大草包」。
