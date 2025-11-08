揭吳石「害慘國軍」事蹟！她批鄭麗文：藍營最大草包
政治中心／李明融報導
國民黨主席鄭麗文今天（8日）下午參加「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，這場大會追思對象，竟包含1950年中共安插在國民黨政府內部最高階共諜將官吳石，吳石生前遭到蔣介石政府槍斃，牽連數位無辜將官，蔣介石更曾在日記中記載吳石讓他「心寒」。然而，「財經網美」則是發文揭露吳石曾因洩露大量情報，害死大量國軍的事蹟，傻眼痛批「鄭麗文是藍史上最大草包」。
鄭麗文表示這次追思大會，對象不只是吳石一人，盼切勿模糊焦點。（圖／民視新聞）鄭麗文今天在臉書回應爭議，指出這次追思活動並非以吳石等人為主角，她日前收到的邀請資訊中也未曾提及吳石等人，她也說吳石、朱楓等人並不是大家定義的「政治犯」，希望各界聚焦史實，切勿模糊焦點，鄭麗文下午抵達時向出席者致意，受到熱烈歡迎，還有人高喊，「鄭麗文主席加油，我們都是中國人！」；而胡采蘋在臉書發文揭露吳石「害慘國軍」事蹟，徐蚌會戰黃百韜將軍自殺殉國，邱清泉將軍自殺殉國，國軍死傷17萬人，吳石洩漏了大量情報，害死大量國軍，她表示「吳石都被槍斃了還不是政治犯，鄭麗文果然國民黨史上最大草包」。
胡采蘋指出，當年吳石洩露情報給中共害慘大量國軍。（圖／民視新聞）
胡采蘋指出，這導致徐蚌會戰前，中國共產黨地下黨員、共軍中將吳仲禧在吳石的幫助下，取得「淮海戰場形勢圖」，轉道上海將情報交給潘漢年，此外，吳石還讓華中剿匪指揮部情報科科長胡宗憲多送一份《敵我雙方兵力位置圖》給吳仲禧參考，中華人民共和國成立前夕，吳石飛赴台灣，中共華東局給他的代號是「密使一號」。另外，中國官方指導的電視劇「沉默的榮耀」，具有濃厚的統戰意味，其背景主角就是吳石，中國北京的無名英雄廣場也樹立著吳石的雕像。
原文出處：她揭露共諜吳石「害慘國軍」事蹟！痛批：鄭麗文是藍史上最大草包
