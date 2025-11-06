揭吳音寧被換內幕！董智森憶「她是2018韓流原因」：綠營怕1悲劇重演

近期受到高度關注的台肥（台灣肥料公司）董座人事案，原本預期將空降掌舵的行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，因缺乏專業背景備受質疑，最終改由原台肥總經理張滄郎出任、吳音寧僅任董事；針對相關風波，資深媒體人董智森表示，吳音寧被換掉的最主要原因是「恐影響2026大選」，因為她當年接任北農總經歷，扯出高薪爭議引發韓流，而民進黨害怕悲劇重演、年輕選票跑光，這才出於選舉考量換人。

董智森在《新聞大白話》節目中表示，立法院長韓國瑜當年擔任北農總經理期間人氣飆升，重返政壇後，接任總經理一職的吳音寧卻接連爆出「財報看不懂」、「高薪」的相關爭議，間接引發韓流效應、也影響了2018年的九合一大選。

而董智森也補充，就是因為吳音寧的高薪，讓當時的年輕族群出現嚴重的剝奪感，這才轉而擁抱韓國瑜、將票投給藍營，如今只是一度傳出吳音寧接掌台肥董座的消息就掀起動盪，不免讓綠營支持者擔憂悲劇重演；董智森進一步指出，民進黨已經意識到，如果吳音寧真的接任台肥董座，恐被在野陣營追殺高薪、能力的問題，導致2026大選年輕選票流失，這才出於選舉考量，換掉吳音寧。

