揭四川高官腐敗！媒體人劉虎失蹤遭警拘留 人權組織痛批：中國淪全球最大記者監獄

在揭露四川省1名高級官員行政腐敗後，中國知名獨立調查記者劉虎與其合作夥伴巫英蛟傳出遭警方拘留消息。多個人權組織與活動人士對此發出嚴正警報，認為這再次凸顯了中國境內日益嚴峻的媒體審查與新聞從業環境惡化。

根據人權組織收集到的資訊，劉虎原定週日（1日）從重慶乘車前往北京，隨後便失去音訊；與此同時，他的合作夥伴巫英蛟也在河北省被警方帶走。隨後，成都警方週一（2日）發布聲明，證實已對2名分別為50歲與34歲的劉姓與巫姓男子展開調查，指控其涉嫌「誣告陷害」及「非法經營」。

劉虎是中國調查報導界的老將，2013年就曾因檢舉高官腐敗而遭到逮捕，並被控以誹謗罪，直到2014年才重獲自由。獲釋後，劉虎並未放棄調查工作，轉而透過微信公眾號等社群媒體平台與巫英蛟等人合作，持續關注地方腐敗議題。據悉，2人失蹤前最後發布的1篇報導內容涉及1名縣級官員，標題直指該官員的作為導致多家民營企業陷入破產危機，然而該報導目前已在微信平台上遭到全面刪除。

根據網路揭露，劉虎與巫英蛟此次調查報導題目為《曾逼死教授的四川縣委書記，如今又把招商企業逼向破產》，內容引述山西商人王先生的投訴，指其於2020年響應政府招商，在蒲江縣投資興建月子中心，未料縣政府換屆後，原有的合法投資協議竟遭單方面廢止。在項目即將完工之際，更被當局以「違法搭建」為由強令停工並凍結資產。王先生控訴，此舉實為當地官員意圖「收割」該項目，計畫將其改建為機關幼兒園，藉此套取高額政府扶持資金。

該報導直接點名現任蒲江縣委書記蒲發友為背後操盤者，指責其長期「長臂干預、把持」工程項目，且其親屬涉嫌操控標案。此外，文中還披露了原蒲江縣公安局政委彭興莉涉嫌索賄及要求項目股份的聊天紀錄。

「無國界記者」組織指出，在劉虎被捕前，他曾在網路上揭露自己受到成都紀檢單位官員的施壓，要求其停止在媒體發布報導，轉而直接與當局「聯繫」。倡議經理白奧蘭（Aleksandra Bielakowska）對此表示，這次逮捕行動反映了中國對獨立報導的高度敵意，並呼籲國際社會正視中國境內媒體遭受鎮壓的現狀。

目前中國政府尚未針對此具體事件發表正式回應。根據無國界記者組織的數據，中國目前關押了120多名記者，該組織稱中國為「全球最大的記者監獄」。此次2名資深記者被捕，再度引發外界對中國調查新聞空間是否已徹底消失的深刻擔憂。

