揭國共智庫論壇4結論！沈伯洋曝阻擋「賣台計畫」關鍵解方

政治中心／劉宇鈞報導

國民黨、共產黨雙方智庫主辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」3日在中國北京舉行，國台辦主任宋濤在致詞當中數度重申九二共識及反對台獨的政治立場。民進黨立委沈伯洋歸納該論壇的4項結論，他說，面對惡法不僅要看穿更要守住，只要不妥協，這些賣台計畫就無法落實。

沈伯洋發文表示，國共智庫論壇結論有4項：

解除兩岸人員往來限制

沈伯洋提到，國民黨、民眾黨擋他的「立委赴中報備法案」八百多次了，也難怪他是眼中釘。對中共來說，反滲透法是最大障礙，看來要動反滲透法了。

推動兩岸AI等合作，升級紅色產業鏈

沈伯洋提醒，就在幾天前，民眾黨團刪掉軍購特別條例的「非紅供應鏈」，並且把AI整合系統、台美國防合作全刪掉了。

兩岸防災合作

沈伯洋指出，當年莫拉克風災，中國解放軍本來要以協助防災為由來台灣，當時的故事可說是險象環生，幸好這種事在行政權手上。

兩岸醫療合作

沈伯洋直言，看起來藍白推的離島建設條例，當中的「統戰示範區」有復活契機了。

沈伯洋強調，基本上大罷免的時候他都說過了，也就不再重複，「面對惡法，不僅要看穿，更要守住。只要我們不妥協，這些賣台計畫就無法真正落實」。

