揭國昌訪日四處碰壁緣由！益贍：「她」出走斷了白營人脈！

論壇中心／李佳穎報導

民眾黨主席黃國昌日前率青年訪團前往日本，但傳出見不到前日相麻生太郎、野田佳彥等人，民眾黨則稱要外交部說明。對此，前民眾黨中央委員張益贍在《台灣最前線》揭露，柯文哲上次訪日就是透過「謝明珠」幫忙安排，而這次黃國昌訪日，就是因為謝明珠出走，導致民眾黨日本人脈斷線，因此誰都沒見到。

張益贍分析，黃國昌此趟訪日對他的國際聲量、選新北、立院問政或是擔任黨主席都不加分。只有達到三個目的，一、避風頭，躲開涉貪爭議；二、蹭高市早苗熱度，表態挺日本，展現跟國民黨不同的路線；三、開直播。

廣告 廣告

原文出處：揭！ 昔阿北訪日見大咖 昌今四處碰壁？張益贍：「她」出走斷了白營人脈！

更多民視新聞報導

黃國昌訪日一個大咖沒見到？王義川：第一次看到這種事！

訪日見不到政要PO舊照取暖！陳宥丞坐自民黨總裁大位 遭轟無禮竟惱羞反嗆

黃國昌赴日遭親台大咖「拒見」？許甫竟喊「外交部出面」 詹凌瑀一句話嗆爆

