揭國會助理費報告始末 法制局長郭明政：韓國瑜要求做報告

〔記者李文馨／台北報導〕國民黨立委陳玉珍提案將國會助理費除罪化，立法院法制局今年發布一份專題研究報告引發討論。立法院今天中午舉行經費稽核委員會，民進黨立委陳培瑜於會中提出臨時動議，希望立法院對陳玉珍提案做出評估報告，法制局長郭明政於會中還原法制局報告始末時提到，立法院長韓國瑜今年因接待全國各縣市議長談助理費議題，因此請他做一份專題報告。

立法院法制局今年曾發布「各國國會公費助理之比較研究—兼論立法委員聘任公費助理相關法制問題研析」專題報告，探討德、英、美、日、韓5國的國會公費助理制度，對於人事制度、工作職別及相關權利義務等法令進行比較研究。而陳玉珍提出的「立法院組織法」草案說明，與法制局提案高度相近，引發討論。

陳培瑜今天在經費稽核委員會中提出臨時動議，她說，有關陳玉珍提案助理費的部分，民進黨立委感到非常擔心，如果三讀通過後，所有立委都會變成千萬年薪，但在司法法制公聽會上，學者專家提出三讀通過後會有稅捐、勞健保的問題，而陳的提案說明跟法制局報告有8成相似，希望相關單位做出報告，告訴大家若該法案三讀通過後會發生什麼樣悲慘的下場。立法院秘書長周萬來回應，立委都有提案權，委員怎麼規範，行政幕僚就是配合處理。

陳培瑜質疑，經費稽核委員會3月可以提出要求法制局做相關助理費的研究，陳玉珍的提案是搭配法制局給了那個報告後才產生的，「為什麼陳玉珍、翁曉玲對於助理費的疑義可以在此提出，而陳培瑜對於助理費的疑義卻不可以在此提出？」

周萬來回應，翁曉玲希望了解助理費議題，法制局進行研議並提出評估報告，每個委員手中都有的。據他了解，法制局的職掌就是對於法案的評估跟研議，也不是因為翁曉玲要當時法制局所研議的資料，他就提供給她，但是法制局沒有權利決定任何一件事情。

陳培瑜要求，法制局做成相關法案的研究報告，假設三讀通過後，這件事情會發生什麼樣的狀況。因為法制局本來就會針對很多的法案三讀通過或之前給出相關的建議，她對於相關法案的研究也希望提出一份相關研究報告，拜託秘書長同意。

周萬來則表達歉意，他不知道陳培瑜所指的是怎麼一回事。因為要研究報告，本身法制局職掌對一個議案研究。現在都有報告在你的手中了，法制局的研議意見就已經在你的手中了；至於委員提案到院會去通過三讀、怎麼規定，幕僚一定要配合院會通過的法案處理。

周萬來回顧，所有的委員提案，從第4屆開始，法制局曾針對1位立委的提案做出報告，研議後就發生很大的爭議，因此法制局到目前所有的委員提案，他不會做評估報告。

陳培瑜說，秘書長拒絕她提出的請求。周萬來說，這個不在這個委員會，你反對嘛，你不接受我所做的說明，我不得不把整個過程讓你理解，經費稽核委員會在做什麼，隨後也邀請法制局長說明這個報告的過程。

郭明政表示，這個報告不是針對經費稽核委員會的任何提案去做，今年的3月份，全國各縣市議長拜會立法院長韓國瑜，韓因為要接待各縣市議長談助理費事情，韓就請他針對各縣市議長所提的問題做一個專題報告。

郭明政說，他作為簡報人，這個報告不是他具名誰具名，他做完簡報後，還函送給23個縣市議會，「為什麼一直質疑他的具名，院長叫我做報告人，不是我具名誰要具名。」他怎麼知道3月份的這份報告會引起這麼大的風波，當時的狀況是，韓要接待23個各縣市議長。

立法院長韓國瑜。(記者塗建榮攝)

