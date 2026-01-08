揭國防部送立院報告造假 凌濤嗆賴清德和卓榮泰：敢不敢辦顧立雄？

花蓮基地編號6700的F-16戰機日前發生失事意外，上尉飛官辛柏毅至今仍失聯，相關單位仍持續進行搜救行動。國民黨桃園市議員凌濤指出，去年10月國防部在報告中稱F-16戰機性能提升已在112年底全數完成，不料發生這起意外後，軍方才坦承「自動防撞地系統」，根本一架都還沒安裝。凌濤質疑，給立院的關係文書都可以詐騙，「賴清德、卓榮泰這次敢不敢下令徹查顧立雄？」

國防部長顧立雄。（圖／中天新聞）

凌濤今（8）日在臉書發文，國防部函送「美對台軍售案執行情形」114年10月書面報告「謊話連篇」，稱F-16A/B型性能全數於112年完成，卻連保護飛官的MMC、AGCAS、防寒飛行衣，通通沒有！

凌濤感嘆，花蓮空軍基地F-16V傳來憾事令人不捨，除了為失聯的辛飛官祈福、希望平安歸來，更要對長期在第一線戍衛領空、面對共機頻繁擾台的英雄們，致上最深感謝。

凌濤指出，不過在遺憾之餘，空軍舉行記者會，有三件事跌破大家的眼鏡，一是「模組化任務電腦（MMC）」故障；二是失事飛機沒有「自動防撞地系統（AGCAS）」，三是飛行員連基本的「防寒飛行衣」也沒有。

國民黨桃園市議員凌濤。（資料照／中天新聞）

凌濤續指，其中重要的「自動防撞地系統」的裝設，主要是為減少可控飛行撞地（CFIT）事件的發生，包括空間迷向、G力過載昏迷都屬這類，而根據美國空軍統計，CFIT事件佔所有F-16飛行員殉職比例的75％，本次墜機事件，就有極高可能與空間迷向有關。

凌濤直言，空軍從2012年起以1400億台幣為141架F-16A/B升級，是為「鳳展專案」，MMC就是在此案進行升級。然而，卻被爆料MMC升級後狀況頻仍，屢屢發生大G力昏迷事件，險象環生。

然而更扯的是，國防部在去年10月給立法院的「美對台軍售公開書面資料」中，明確寫到：F-16A/B戰機性能提升已依規劃於112年底全數完成，僅有AGM-154C飛彈延宕。結果等到現在辛上尉的F-16墜毀，國防部才坦承「自動防撞地系統」，根本一架都還沒安裝。

凌濤痛批，行政院官官相護，現在連給立法院的關係文書都可以詐騙，根本是國家安全系統性危機，官僚草菅人命，賴清德、卓榮泰這次敢不敢下令徹查顧立雄？

凌濤揭露國防部給立法院的公文資寮質疑內容造假。（圖／凌濤臉書）

最後凌濤直言，飛官們用生命捍衛台海長空，沒有他們，就沒有安全的家園。再次向所有辛苦的飛官，以及國軍官兵致敬，也為辛飛官能安全獲救、早日回家祈禱。

