揭國防預算占GDP 5%「燒掉1.4兆」 學者轟這才是破產元凶：停砍年金只多30億就在機機歪歪

民眾黨團今（4）日召開「年改不雙標、世代要共榮」記者會，表態支持停砍軍公教年改所得替代率，出席的台北商業大學財稅系教授黃耀輝在會中表示，總統賴清德宣示國防預算要達到GDP 5%，以明年來看，GDP 5%等於國防支出就占了中央總預算的一半，「停砍教育人員年金一年只增加政府支出30億，占總支出的0.1%，政府就在機機歪歪！」



黃耀輝表示，有立委稱停砍年金會造成財政破產，但他調出115年度中央政府總預算來看，發現公教退撫支出只占總支出的6.1%，但社會保險支出則占了20.1%，其中主要就是勞保、國民年金、農保等虧損。

黃耀輝提到，另一個則是國防支出占了18.1%，「真正會造成破產的是我們的國防」，明年國防預算將近1兆、占GDP 3.3%，總統賴清德還覺得很滿足，稱2030年要提高到GDP 5%。

黃耀輝說，這是什麼概念，也就是明年GDP為28.6兆，5%就是1.43兆，等於明年中央政府的3兆支出裡面，有一半要拿去採購武器等。8月的時候就有1.3兆的軍購支出送到行政院，這些都是現在進行式，等於將來國防支出就佔中央預算的一半，哪有錢去辦社會福利、經濟發展或教育投資。



黃耀輝批，執政黨反對停砍年金，又很願意花錢去跟外國買武器，這就是典型的寧與外邦、不予家奴心態，真正會造成破產的是國防支出，而停砍教育人員年金，一年只增加政府支出30億，30億只占中央政府支出的0.1%，「0.1%就在『機機歪歪』，對會造成破產的國防支出就這麼大方，這政府是什麼心態？」

