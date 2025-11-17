揭土石方黑箱漏洞待補 舒翠玲議員：市府要嚴守桃園土地安全

【記者范文濱／桃園報導】

土石方自治管理條例，執行多年來卻亂象叢生，市議員舒翠玲市政總質詢中嚴正指出，過去市府封鎖資訊、管理失靈，導致桃園土地長期受破壞。她強烈要求張善政市長正視漏洞，提升公共工程監督力度，保障市民生命財產安全。

舒翠玲議員表示，103年至105年間土石方亂倒問題嚴重，因此地方修訂自治條例，於106年增設GPS監控，但實務上仍出現車輛僅在工地「晃一下」就離開、賣證明及不實通報等問題。她更揭露，有業者假借軍事單位與退伍軍人名義申請開墾，再以公共工程為由進行濫墾亂倒，形成管理漏洞。

舒翠玲議員指出，三接工程挖出的污泥應送台北港，但下游承包廠商皇昌營造相關流程未必須向市府申請核准，使公共工程監管形同真空。108年底修法後要求全面納管，包含工地大門監視設備上網公開、工程資料送建管處審核、每月申報紀錄等，但市府至今遲未公告。

舒翠玲批評說，前市長以「個資保護」「營業秘密」拒絕公告，造成自治條例自109年起被封鎖五年，使桃園市土石方管理形同盲區。

舒翠玲議員補充說明，行政院在高雄「大峽谷」事件爆發後，要求自115年1月1日起，全國清運營建剩餘土石方的機具，一律安裝GPS車機並即時回傳資料至官方平台。她痛批市府過去做法如「睜眼說瞎話」，呼籲張善政市府展現決心，全面補強監管漏洞、修正自治條例，讓桃園成為全國領頭羊，確保人民生命財產安全。

