揭塵封19年真相！阿美學游泳遭猥褻 檢起訴狼師

記者吳允芊、廖奕暘／台北報導

前罷團發言人阿美，去年多次披露，自己在小學時，遭游泳教練猥褻。事後學校發現，有其他被害人也有類似指控，主動約訪阿美釐清，也陸續發現，這名狼師任教19年來，有不少女童受害。整起妨害性自主案，函送偵辦後，檢方調查認定，狼師涉嫌猥褻4名女童，依法將他起訴。

阿美去年在罷免活動透露，小時候曾被游泳教練猥褻。

前罷團成員阿美：「小學4年級體育課，游泳課，那時候全部的學生都可以上岸換衣服了，老師就把我留下來在游泳池，叫我練習划手，老師就在水面下面扶著我的腰。」

是直播主同時也是前罷團成員的阿美，去年在活動場合公開分享，自己小學曾遭游泳教練猥褻，原本是想藉此呼籲性平教育重要性，但卻意外引發關注。

前罷團成員阿美：「中間這18年，他對多少學生下手，我們不敢想像欸。」

早在2023年，就有其他被害人，鼓起勇氣返校舉發，讓校方比對發現，2人指控雷同，甚至追出其他受害者。

記者：「阿美親曝自身經歷，讓這起塵封19年的妨害性自主案件，浮上檯面，函送檢察機關偵辦後，檢察官調查後認定，這名狼師涉嫌在19年前猥褻4名女童，依法將他起訴。」

教練多次用相同手法得逞。

檢方調查發現，該名狼師數次以「划水姿勢不正確」等理由，要女童單獨留在泳池練習，趁機從後方觸摸身體，雖然當年家長指控後，狼師遭解聘，但校安通報機制尚未完善，他換校後，還繼續任教。

因當年校安通報機制尚未完善，教練換校後仍繼續任教

前罷團成員阿美：「其實實際受害者更多，只是不是每個人都有勇氣，在調查過程中要不停回想這些小時候記憶，其實是很不舒服的，這位游泳老師主張說我的身分是直播主，他認為我是想紅。」

阿美（中）是直播主，同時也是前罷團成員

而狼師在偵訊時否認犯案，但檢方認定被害人們互不認識，供述地點、手法都高度相似，不採信說法，依對未滿14歲女子強制猥褻罪起訴。

非當事律師包盛顥：「如果多數被害人為相同的證詞，法院也很有可能予以採信，進而判決被告有罪。」

罷團成員阿美：「如果他可以真的入獄是最好，他傷害了非常多女童的童年。」

檢方積極查辦，在追訴期滿前起訴，要將狼師繩之以法。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

拒絕性騷擾，請撥打110、113

