揭大罷免內幕！柯建銘：每一步都向賴清德報告「不可能獨斷」

前總統陳水扁專訪立法院民進黨團總召柯建銘。摘自微微笑廣播網YT



立法院民進黨團總召柯建銘發起大罷免，最後32比0失敗收場。對於外界質疑事先沒與黨內討論，柯在今（12/21）播出的專訪中強調，他每周三都跟總統賴清德開會，每一步要怎麼做，都有跟賴報告，總統也都了解，他做什麼事情不可能獨斷、大主大意（台語：擅自作主）。

陳水扁在《微微笑廣播網》節目專訪柯建銘21日播出。陳水扁詢問大罷免投票前，認為能成功罷免掉幾席？柯說，投票前眾說紛紜，大家說幾位都尊重，但他的心情就是大罷免大成功，全部都罷免，國民黨立委犯的罪行都一樣，都出賣台灣，所以沒有誰該罷免、誰不罷免，所以全部都要罷免、應該都要罷免。

廣告 廣告

陳水扁追問，內心世界真的認為全部都可以罷免掉？柯建銘強調，他內心世界只有一個想法，就是一定要罷免成功，沒有退縮，不用想下一步，勇往直前，這是台灣歷史關鍵時刻，要顧台灣、救台灣，因為藍白出賣台灣，台灣人應該跳出來，大罷免大成功以後風起雲湧，各界響應，有人從國外回來投票，大罷免大成功響徹雲霄，至少這是一個成功運動，「抗中保台全部都催化出來，看到台灣人民保衛台灣的決心」。

陳水扁再問，今年農曆初四，發起罷免立法院正副議長、國民黨立委，要來解散國會，重新改選，讓國會回歸正常，當時推動時間，到底是否經過三思而後行？是否跟黨內主席、領導幹部、黨團成員討論過，經過同意，還是柯建銘一個人「大主大意」？

柯建銘強調，「阿扁總統，我跟你那麼久，你也知道我絕對謹守分際，不會『大主大意』」，自己等待這一刻等了60年，當然是謀定而後動，他每周三都跟總統賴清德開會，每一步要怎麼做，都有跟賴報告，總統也都了解，黨團也有開黨團會議，大家都贊成，一起開記者會，大家都站出來，他下甲級動員令，他做什麼事情不可能獨斷、「大主大意」。

陳水扁詢問誰第一個發想，是柯建銘還是聯電創辦人曹興誠？柯建銘強調，「大罷免大成功是我發起的」，好不容易上任一年後終於可以罷免，「老曹是英雄所見略同，他也認為要大罷免，所以這是不謀而合，沒有所謂的犯意聯絡，所以我這邊喊、那邊也喊」。

陳水扁好奇，大罷免資金從何而來，柯建銘說，既然陳水扁問了，他就要坦白說，曹興誠是他的40年的朋友，「他做他的事情，他做他的開銷，兩邊經費沒有互相流動，他做他的，我做我的，我沒有錢就想辦法去募，沒有一分錢是從老曹那邊流過來的，大家各幹各的活」。

至於錢誰出的多？柯建銘說，「可能我出比較多」，但也不是全部都從錢來衡量，很佩服老曹從頭到尾挺到底，而且立論很清楚，頭腦很好，講的話大家一聽就聽得懂，這是一個史詩級的運動。

更多太報報導

全台辦公聽會、邀賴清德赴立院說明 黃國昌：26日提總統彈劾程序草案

推全社會防衛韌性 賴清德賦予後憲新使命：每年落實災防救災訓練

重視日台合作！自民黨高層今起接力訪台 料晤賴清德