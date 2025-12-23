揭失智岳母、亡故岳父帳戶也被查 柯文哲淚訴嗆檢：做夢也沒想到我這麼乾淨

台北地方法院今（23）日續審京華城案、政治獻金案，進入第7天言詞辯論，前民眾黨主席柯文哲的臉書發文闡述柯在法庭上的發言。柯文哲表示，京華城案看似複雜，其實很簡單，核心議題就是「柯文哲究竟有沒有介入下達圖利的指令？」就這麼簡單的事，卻因為政治介入司法後，變得非常複雜。

柯文哲表示，在本案中，人民眼中看見的司法公平嗎？上周檢察官在結辯的時候，反覆的強調「公平、公平、公平」，講得正義凜然，但是公平不需要高聲強調，本來就是司法當然的條件，不管是京華城案或政治獻金案，如果一開始就以平常心對待，真的公平處理，不會變成今天的局面。

廣告 廣告

柯文哲說，檢察官扭曲黃景茂的筆錄，最生氣的是一再使用抹黑手段，說市長室秘書施壓都發局，「你們辦了一年，所有人都傳了，怎麼找不到檢察官口中『施壓』的市長室秘書是誰？你們就是故意不去調查清楚，才能藉此影射、抹黑柯文哲。」

柯文哲稱，政治獻金案，檢方起訴書求刑高達13年6個月，扣押木可公司3883萬、罰款5000萬、沒入政治獻金600萬、競選帳戶6234萬、眾望基金會827萬，甚至連他委託邱復生進行的網路媒體企劃案，以及選舉期間舉辦的 KP SHOW 演唱會票房收入，也一併被認定為侵占。

柯文哲嗆，檢察官根本搞錯重點，重點是政治獻金有沒有合法使用，而不是在爭執政治獻金是個人的？還是國家的？「我從來沒有說政治獻金是我個人的，這些錢是支持者捐給柯文哲和民眾黨以及第三勢力發展用的，我們一定會珍惜使用。你們檢察官搞這種抹黑的認知作戰，抹黑我的這些罪名荒謬牽強，將會變成北檢的污點，也摧毀了人民對司法的信任。」

柯文哲說，他交保以後陳佩琪告訴他，他失智多年的岳母，甚至是死去多年的岳父他們的帳戶也都被查了，請問你們到底查到什麼？「你們做夢也沒想到柯文哲竟然這麼乾淨」，檢察官非常清楚，事實的真相，完全不是起訴書所描繪的那樣。

​​柯文哲最後提到，最關鍵的2個問題是，柯文哲到底有沒有介入京華城案、有不法的圖利指示？可是到現在為止，沒有一個公務員說柯文哲有交代過什麼，也沒有任何證據柯文哲涉及容積率的決定。​



​​柯文哲表示，而政治獻金案的關鍵，請法官考慮過去幾十年台灣的選舉實務、普遍的民意想法和主管機關之前的見解。民眾黨是一個新興政黨，有需要改進的地方，他們人力不夠、資源不夠，但是不是壞人，絕對沒有挪用政治獻金去做私人使用。​



柯文哲哽咽說到，「我是一個很節儉的人，他在當台北市長的時候，有一天晚上10點回家，一開門看到陳佩琪跪在地上擦地板⋯⋯」他要再次感謝3位法官在本案付出的時間與精神，在這個案子之後要好好思考，如何恢復台灣司法的信任度。

獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線

護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？

《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽​

更多風傳媒報導

