揭密判高虹安無罪的女法官郭豫珍 被司法耽誤的旗袍藝術家「裁判品質屢遭質疑」

高院法官郭豫珍今年3月二度獲選，遠赴巴黎大皇宮「藝術之都」國際沙龍參展。翻攝臉書

前新竹市長高虹安被控詐領助理費一審判刑7年4月，高院今逆轉判她貪污無罪，這場判決不僅引發各界討論，也讓外界把焦點聚焦在判高無罪的高院法官郭豫珍身上。郭過去曾辦過陳水扁案，也駁回過桃園市長鄭文燦羈押抗告案，郭還是出了名的畫家法官，其作品常遠征國外參展，替台灣爭光，但司法圈內部卻常用「被司法耽誤的藝術家」來形容她，因為郭豫珍常被詬病裁判書請法官助理代班，寫出來的判決書又常被司法耆老抓包搞烏龍。

法訓所28期結業的郭豫珍畢業於中興大學法律系，後在中央警察大學犯罪防治研究所取得法學博士學位，因為自年輕時即熱愛繪畫，因此進修師大美術研究所取得碩士學位。她的油畫作品曾多次入選國際展覽，包括法國巴黎大皇宮「藝術之都」沙龍展，為台灣藝術界贏得注意。

郭豫珍在台灣司法界以其獨特的風格著稱，愛美的她常穿旗袍到法院上班，她標榜1年365天每天都要穿不一樣的套裝，絕不重覆，再加上她的擅長繪畫常開畫展，因此被媒體形容為「旗袍法官」、「畫家法官」。郭的丈夫則是剛屆齡退休的監察院秘書長劉文仕，劉為了節能省電不穿西裝天天穿唐裝，有「劉秀才」美譽，夫妻倆鶼鰈情深，劉文仕更有「愛妻成痴」的美譽。

高院法官郭豫珍常開畫展，她的畫作比裁判書更受外界肯定。翻攝師大校友中心官網

在審判工作上，郭豫珍20多年來都待在高院刑庭未調動，堪稱高院的資深法官，也因此他承審處理過多起矚目案件。早年前陳水扁貪污案時，郭也曾出任過代理審判長，去年前桃園市長鄭文燦不服一審羈押提抗告時，就是郭豫珍駁回鄭的抗告，讓他確定被羈押。

事實上，郭豫珍歷年的辦案風格與司法作為，常引來司法界與輿論的質疑。曾有資深司法記者援引司法內部人士意見，發表評論直指郭豫珍承辦案件時「經常不進行準備程序」、「裁判書稿經常委由法官助理代筆」，曾經被庭長發現裁判理由有問題，但郭豫珍卻叫法官助理直接去向提長說明等；甚至有司法內部評述，稱郭「自從無望升任最高法院法官後，判決書稿越寫越簡單」，讓部分同仁感到「庭長都很無奈」，只能勉強用「被司法耽誤的藝術家」來形容郭豫珍。

這些爭議在高虹安案二審中再次被放大。高虹安原在立委任內涉嫌浮報助理酬金、加班費並被一審判刑有罪，案件上訴至高等法院。郭豫珍所屬合議庭在審理過程中認為本案關鍵法律條文有違憲之虞，一度停止審理並聲請憲法法庭釋憲，此舉引發法律界、評論人及政治圈激烈討論，批評聲與支持聲並存，最終憲法法庭未受理郭豫珍的釋憲聲請，但郭豫珍仍堅持自己的法律認知，對高虹安做出貪污無罪的判決。



