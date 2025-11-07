揭密太子集團系列三》2中國核心幹部多次來台 國民黨兩立委被爆協助入境

〔記者楊心慧、陳彩玲／台北報導〕從事跨國詐欺、博弈與洗錢等犯罪的太子控股集團，上月遭美國制裁及查扣巨額不法資產，該集團不但在台成立9家公司，甚至當作據點進行金流移轉及從事網路博弈等犯行；據了解，太子集團董事長陳志主要核心中國籍幹部劉學鋒、李丞丞曾多次來台，甚至還找國民黨前立委李德維、現任立委林思銘等關說協助入境，目前相關單位正調查兩名立委的涉入程度，包含是否有金錢往來、是否涉及違法事項等。

對此，林思銘辦公室回應，辦公室僅是透過電話協助民眾詢問行政機關申請流程，至於後續是否核准決定由主管機關辦理，並無干涉相關審查，因此絕無進行關說之事。

據本報調查發現，太子集團在台成員王昱棠是台灣據點靈魂人物，昨天被拘提到案，負責操控在台的所有公司運作，雖然如此陳志仍會派核心幹部來台，除掌握台灣據點工作情形外，主要還負責線上博弈技術開發管理、集團資產業務等，每隔一段時間就會來台瞭解運作狀況。

我國國安單位及司法警察機關與國際友方的合作調查發現，陳志主要核心中籍幹部劉學鋒、李丞丞曾多次低調來台，並以投資名義在台接觸各界人士，由於身分是中國籍須向內政部移民署提出來台許可申請，但奇怪的是兩人每次申請都拿不同護照，加上每次來台出入場合都是較敏感之處，早已被相關單位註記，因此申請受阻。

據了解，劉學鋒、李丞丞相當狡詐，知道無法順利來台，可找立委關說，當作個案處理，於是兩人分別找李德維、林思銘協助，目前相關單位已著手調查，釐清是否有協助不法入境或涉入金流掩護情事。

如今太子控股集團背後被查出有中共及軍方的挹注、支持，甚至還有國民黨立委涉入，與太子集團牽扯的人數及範圍越來越廣，目前相關單位正與美方合作追查資金流向，預計將循資金脈絡、入境紀錄及政商關係三線同步偵辦。

林思銘過去連署縮短中配入籍年限、架空總統職權的《國家安全戰略法》等爭議法案，至於李德維過去於政黨政見提出捍衛主權、反對台獨及一國兩制、推動自由經貿特區等，其經貿政策主張意在吸引中資與外資、促進兩岸經貿流動。

