揭密太魯閣竹屋防水關鍵 花蓮富世國小獲小論文金獎

(左起)柳羽霓、胡芯愷、周采妍

師生一起製作竹屋屋頂

公母扣

以科學方式探究祖先的智慧，花蓮縣立富世國小柳羽霓、周采妍、胡芯愷三位同學，以「雨下太大，竹屋也不怕」為題深入研究，獲得「太平洋盃第十一屆全國中小學網路小論文專題暨本土使命式行動研究競賽」原民專題類金獎。



在學校的民族教育課程中，小朋友瞭解了太魯閣族竹屋的傳統搭建方式，也因此讓小朋友產生好奇，為什麼竹子搭建的屋頂，不會漏水？胡芯愷說，他們查找資料、訪問耆老，還自己做實驗，在不同搭建方式的屋頂下，放置滴了墨汁的宣紙，最終證明了，「公母扣」真的能防水。

指導老師之一，吳鴻明老師說，不只太魯閣族的傳統智慧讓人驚嘆，研究團隊的孩子，都是四年級，才四年級的孩子，就能「訂定主題、蒐集資料、實驗證明、互相交流、討論整合」，讓老師都相當驚訝。



富世國小校長鄭嘉毅指出，小朋友發揮觀察力，在老師的引導與陪伴下，感受探究知識的樂趣，也讓人看見偏鄉、中年級，一樣有探究的能量。