揭密宇宙彌勒皇教！貧困少年成降魔教主 傳陳金龍身價逾10億
記者游濤、廖奕暘／台北報導
自稱彌勒佛轉世的陳金龍，以「朕」稱呼自己。在2007年成立宇宙彌勒皇教基金會。他不只是宗教教主，甚至還是一名藝術家，曾和草間彌生共同舉辦展覽，甚至3度入選巴黎秋季沙龍展，創作實力堅強，但他的作品可不便宜，光是一隻公仔就要價5萬4000多元，畫作更是上看百萬，平面媒體也爆料，陳金龍深耕宗教和藝術界20多年，保守估計已經賺了超過10億。
影片中大談繪畫創作，原來陳金龍除了教主身分之外甚至還是藝術家。
影片旁白：「台灣當代藝術家陳金龍，色線是他演藝生命的語彙。」
陳金龍斜槓創作，甚至曾經和知名日本藝術家草間彌生舉辦聯合畫展，更三度入選巴黎秋季沙龍展，頗有藝術實力。
陳金龍的美術館就坐落在北市當代藝術館對面，除了畫作之外也公開展示公仔，但這些作品要價不斐，像是陳金龍創作的慈航彌諦公仔一隻就要價5萬4400元，更別說畫作一幅至少百萬起跳。
輔大宗教系教授鄭志明就曾經深入研究陳金龍，甚至發表相關論文，內容指出陳金龍畢業於復興美工，早期因為投資電玩遊戲累積第一桶金，還曾經當選全國電玩協會理事長等等，但會接觸宗教就是因為在中國接觸到氣功師治療，病況奇蹟般獲得改善，才開始修行之路。
宇宙彌勒皇教教主陳金龍：「宇宙彌勒皇教是有經過國家審核通過的宗教，它的執照使用期間只寫兩個字，永久。」
根據平面媒體指出，陳金龍創教20年已經賺進超過10億元，還不含信眾贈與的土地及房產。從貧寒少年到降魔教主，甚至還成了國際藝術家，陳金龍的多樣人生如今隨著詛咒事件爆發引起外界討論。
更多三立新聞網報導
準備領錢！軍公教年終「最高2.5個月」 最快這天入帳
台灣首宗「靈界暴力」！控彌勒皇教主發動詛咒政要 內政部回應了
蕭美琴現身歐洲議會！國會議員掌聲如雷搶合照 讚「1台灣人特質」
DNA之父華森辭世！享耆壽97歲 傳奇與爭議交織人生謝幕
其他人也在看
獨家／彌勒皇教主兼藝術家！陳金龍曾與「草間彌生」同辦展
獨家／彌勒皇教主兼藝術家！陳金龍曾與「草間彌生」同辦展EBC東森新聞 ・ 1 天前
前信徒退教遭惡咒！ 淚揭教主陳金龍靈界暴力｜#鏡新聞
新興宗教「宇宙彌勒皇教」遭檢舉，組秘密群組詛咒他人，包含藍綠營政治人物，甚至連輝達執行長黃仁勳也在名單內。今天(11/8)又有一名前信徒出面控訴，表示追隨教主陳金龍十五年，購買的法器與藝術品高達上千萬。如今想退教，竟然也被詛咒，讓他難以接受。然而話題延燒第二天，陳金龍仍然神隱，不願對外回應。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 8 小時前
彌勒皇教主遭檢舉成立「詛咒群」 內政部啟動調查
彌勒皇教主遭檢舉成立「詛咒群」 內政部啟動調查EBC東森新聞 ・ 1 天前
電玩大亨變教主! 彌勒佛陳金龍靠賣畫.法器海撈數十億
生活中心／綜合報導宇宙彌勒皇教的創教教主陳金龍，如今也被起底，今年65歲，早年靠電玩起家，曾擔任全國性電玩協會理事長，之後到中國，投資房地產，接觸氣功與經書，2001年回台創教，如今彌勒皇教基金會已經有1.5億多元財產，更傳他靠賣畫、法器，累積數十億元身家。民視 ・ 1 天前
揭密彌勒皇教／教主陳金龍親列「滅殺名單」！25年舊恨未消 前主任檢察官辦過他也被詛咒
宇宙彌勒皇教教主陳金龍今年2月成立「五眼聖戰士」祕密詛咒群組，「滅殺名單」不僅包括各國政商名流，還有已轉任律師的前主任檢察官胡原龍。司法官訓練所34期結訓的胡原龍曾任台北、桃園、新竹地檢署主任檢察官，公職期間辦過頂新混油、大統黑心油等重大民生案件。去年北檢偵辦京華城案時，胡原龍因擔任沈慶京辯護律師，多次躍上媒體版面，竟意外勾起陳金龍舊恨，將他一併列入詛咒名單。鏡報 ・ 1 天前
美清潔婦走錯門 屋主「二話不說開槍」她遭轟頭亡
美國印第安納州一名四寶媽佩雷斯（Maria Florinda Ríos Pérez），在進行到府清潔工作時因找錯地址而遭屋主射殺身亡。警方表示，佩雷斯被人從門內射中頭部，她的丈夫貝拉斯克斯（Mauricio Velazquez）則目睹了整個慘劇，並痛斥兇手是「禽獸」。中天新聞網 ・ 9 小時前
台中花毯節「飛天小女警」吸睛 遊客憂鳳凰颱風攪局
台中市 / 綜合報導 台中國際花毯節從今(8)日在新社登場，五顏六色的花朵爭相綻放，還結合經典卡通「飛天小女警」，吸引遊客前往，不過花毯節剛開幕，就傳出鳳凰颱風下 週 來襲，有遊客擔心颱風會吹壞美麗的花卉，工作單位表示，因為花卉是自然植物，遇到強降雨自然會被壓垮，但要是天氣狀況不適合開放，就會關場，以免危險。五顏六色的花海綻放，大批遊客湧入賞花，在花海旁邊擺出POSE，拿起手機拍下美照，除了繽紛美麗花海，主舞台還可以看到，飛天小女警的裝置偶，噴出泡泡和水霧，非常吸睛。遊客說：「很童年，非常棒，因為感覺(鳳凰颱風)那個風滿大的，所以想說趕快趁今天第一天開幕，趕快來看看。」一年一度的台中國際花毯節，今(8)日上午在新社登場，6萬株波斯菊及百日草等花卉，爭相綻放，藍綠營被視為下屆台中市長熱門人選，立委江啟臣、何欣純等人也同框出現，不過，花毯節才剛開幕，就遇到鳳凰颱風即將來襲，引起民眾擔心是不是影響花況。種苗改良繁殖場長張定霖說：「如果陣風超過8級以上就會倒伏，如果強降雨的話，整個會壓垮，花況如果已經不適合觀賞的話，我們就會關場。」目前花況開了大約3成，預計下 週 花況更盛，工作人員也祈禱，颱風不要進來，以免辛苦種植的花卉被吹壞。 原始連結華視影音 ・ 14 小時前
30歲男熬夜打電動罹腦炎！「智力退化剩3歲」無法自理…專家曝原因
長期熬夜恐誘發嚴重腦膜炎！中國一名30歲張姓男子，因為熱愛打遊戲，長期熬夜奮戰，結果近日沒到班，也沒接電話，親友前往宿舍關心才發現張男發高燒昏迷，送醫確診「病毒性腦膜炎伴腦炎」，經搶救後保住一命，但智力永久受損，只剩3歲兒童水準，生活無法自理。醫院透露，最近1個月已收治8例腦膜炎患者，共通特徵都是熬夜、作息顛倒，且年齡都在30歲以下。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
揭密彌勒皇教／陳金龍電玩大亨變降魔教主 自封「朕」靠賣畫、法器海撈數10億
自稱彌勒佛降生人間的「彌勒皇佛」陳金龍，愛穿黃袍且自封朕，遭檢舉長期揪有天眼的信徒詛咒各國政要及社會名流。信徒指出，陳金龍創立「宇宙彌勒皇教」逾20年，全台15處聖地、3處道場與3處美術館，信徒遍布各行各業；雖然法人登記資料顯示，皇教基金會財產總額為1.5億餘元，但實際上陳金龍靠信徒捐獻及販賣皇教法器、書籍、課程與昂貴畫作等多角化經營，早已積攢數10億元身家。鏡報 ・ 1 天前
好瞎！彌勒皇教遭控糾眾下黑咒傷風敗俗 內政部函覆檢舉人竟稱「滅殺他人靈魂」旨在「斷惡修善」
國內新興宗教團體「宇宙彌勒皇教」昨爆發教主糾眾下黑咒爭議，有教內信徒上月向內政部長信箱提出檢舉，內政部表示將介入調查。不料檢舉人昨天卻收到內政部正式公文函覆，指經向被檢舉單位查詢結果，該詛咒群組為封閉性私人群組，是教主私人在非公開宗教討論中所為，相關言論「滅殺他人靈魂」等用語旨在「斷惡修善」，因此僅函請該宗教法人「督促改善」避免觸法，讓檢舉人大呼「太瞎了！」鏡報 ・ 12 小時前
苗栗銅鑼芋頭也優質 公所變花樣廣邀全國遊客
苗栗縣出產的芋頭品質穩定深受消費者喜愛，除了公館芋頭名聞遐邇，鄰近公館的銅鑼同樣出產不少優質芋頭，銅鑼鄉公所今天也舉辦活動讓芋頭變出不同花樣，包括料理秀、芋頭蛋塔DIY以及深度小旅行吸引不少遊客參加，鄉公所也打鐵趁熱，廣邀全國遊客至銅鑼鄉一日遊。自由時報 ・ 12 小時前
北市公車自撞施工告示牌釀3輕傷 警：駕駛稱恍神
（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北8日電）台北市松江路交叉路口今天發生1輛公車車禍意外，警方初步清查疑公車駕駛恍神自撞路面施工告示牌，釀3傷，包含1名女乘客及2名幼童，傷勢不重，肇事原因待查。中央社 ・ 13 小時前
無法退費！宇宙彌勒皇教前信徒暴怒 曝：陳金龍詛咒名單越來越長
社會中心／綜合報導詭異的宗教"宇宙彌勒皇教"，因為秘密詛咒群組曝光，被內政部給盯上！今天（週六）有教徒出面控訴，夫妻想退教，同樣遭教主陳金龍威脅詛咒！甚至連放在寺院內的祖先牌位都請不出來，也無法退費！即使氣憤理論也沒用，甚至還曝光陳金龍的詛咒名單，說名單越來越長，跟"後宮佳麗"一樣。民視 ・ 9 小時前
太子集團正妹特助曾當空姐！「自介這7字」惹怒網
社會中心／綜合報導柬埔寨「太子集團」日前因涉嫌掌握非法資金洗錢，據點遭調查單位搜索，台北地檢署於4日查扣該集團在台45億元資產，並大動作兵分47路搜索、約談相關人士，其中公司高層特助劉純妤，因交保後步出北檢時，深邃的事業線意外引發成為討論焦點，如今她的過往也被挖出，不僅曾擔任卡達航空空姐，還在自介出打上有關魔鬼的「這7字」，讓網友們開酸「魔鬼就是她自己」。民視 ・ 1 天前
正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 8 小時前
"宇宙彌勒皇教"教主"下黑咒"攻擊藍綠大咖 內政部啟動調查
社會中心／綜合報導駭人聽聞！國內新興宗教"宇宙彌勒皇教"教主陳金龍，遭檢舉成立秘密詛咒群組，集結具"天眼神通"信徒，要求集體以"意念"攻擊政商名流，包括前總統蔡英文、現任正副總統，以及藍營的朱立倫等政治人物，連網紅四叉貓也被列入"滅殺靈魂及祖先子孫系統"黑名單。內政部證實接獲檢舉，已經啟動調查。戴著眼鏡，緊閉雙眼，隨著頌缽聲響，不斷比劃雙手，進入冥想階段。眼前這名男子，自詡為"無極彌勒天皇"，不僅成立宗教，招收信徒，如今卻被爆出，帶頭"下黑咒"。群組對話寫下，聖戰士接旨，民進黨立委及行政長官一律滅殺"永生靈魂"，其他協助者"永墜惡鬼道"欽此。而這些訊息，都是由"宇宙彌勒皇"，教主陳金龍所發布。10月中旬，內政部長信箱，收到一封檢舉信，內容指出"宇宙彌勒皇教"基金會負責人陳金龍，今年2月，從弟子群中，精挑細選出"五眼聖戰士"，再成立私密群組，並發出"彌勒聖火令"，以"奉天承運，皇帝詔曰"當開場白，要求弟子配合用「天眼」能力展開能量攻擊。被"下黑咒"的對象，包括前總統蔡英文、現任正副元首賴清德與蕭美琴、國民黨籍的朱立倫與顏清標等政治人物。就連偵辦京華城案的檢察官林俊言、網紅四叉貓，都被列在下咒名單。新興宗教團體遭爆帶頭詛咒國內政要。（圖／民視新聞）網紅四叉貓說，他(教主)的身價數十億，好好的過生活不好嗎，為什麼還要成立這種，到處詛咒人家的群組，是見不得人家好嗎，真是的。根據了解，65歲的教主陳金龍自稱彌勒佛降世，還被起底曾是電玩大亨，當選過全國性電玩協會理事長，1980年代後期，轉往中國投資房地產。2001年創立宇宙彌勒皇教，2017年正式向內政部申請許可，成立基金會，透過賣法器、能量珠，累計超過10億身家。記者實際致電基金會，卻沒人回應。非本案律師李欣表示，主管機關可以撤銷廢止其設立許可，且若該行為導致他人心生恐懼，甚至可能構成刑法恐嚇維安罪。新興宗教團體遭爆帶頭詛咒國內政要。（圖／民視新聞）成立宗教團體，卻帶頭詛咒他人，不僅危害善良風俗，也已經觸法。內政部已經發文，限期基金會10天內回覆，否則負責人，恐怕得面臨相關罰則。原文出處：「宇宙彌勒皇教」教主「下黑咒」攻擊藍綠政要 內政部啟動調查 更多民視新聞報導遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦「太子集團」狂洗45億！四叉貓神出1人疑是「小草」中市警破獲運動賽事博弈機房 洗錢金流逾4億元民視影音 ・ 1 天前
「１室內景點」好拍、門票僅30元！網友推爆：一天都逛不完、超像國外
近年來，國內博物館參觀風氣逐漸興盛，許多民眾開始重新發掘身邊的文化寶藏。一名網友日前首次造訪「國立台灣博物館」後，被展區的精美設計與用心規畫深深震撼，不僅在社群媒體上分享參觀心得，更因為30元的親民票食尚玩家 ・ 1 天前
快訊／國3竹崎路段嚴重車禍！小貨車「高速追撞」2人送醫不治
國道三號南下291公里處，也就是靠近嘉義竹崎鄉路段7日上午10點20分左右發生車禍，消防局獲報後派遣人車前往救援，國道警方趕抵現場後已先行將南下車道封閉，目前現場還在排除中，警方建議用路人提早改道。詳細車禍原因還要釐清中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「牙醫」掛牌28年僅國中畢業沒執照 一審給緩刑...上訴被撤銷
彰化僅國中畢業、不具牙醫資格的的莊姓男子在田中鎮開設牙醫診所長達28年，替患者做假牙、磨修牙齒等醫療行為，彰化地院一審依...聯合新聞網 ・ 9 小時前
太子集團在台布局曝光！竹聯、四海幫涉入跨國詐騙鏈
據《自由時報》報導，根據目前掌握的情報，太子集團在柬埔寨所設立的機房，與台灣幫派在本地設置的所謂「水房」之間，長期存在默契與合作機制。當局分析過去境內破獲的多起詐欺案件後發現，太子集團與台灣黑幫的連結已不再是個別事件，而是形成跨境犯罪產業鏈。對此，我方除...CTWANT ・ 19 小時前