揭密宇宙彌勒皇教！貧困少年成降魔教主 傳陳金龍身價逾10億

自稱彌勒佛轉世的陳金龍，以「朕」稱呼自己。在2007年成立宇宙彌勒皇教基金會。他不只是宗教教主，甚至還是一名藝術家，曾和草間彌生共同舉辦展覽，甚至3度入選巴黎秋季沙龍展，創作實力堅強，但他的作品可不便宜，光是一隻公仔就要價5萬4000多元，畫作更是上看百萬，平面媒體也爆料，陳金龍深耕宗教和藝術界20多年，保守估計已經賺了超過10億。

陳金龍會接觸宗教是因為在中國接觸到氣功師治療，才開始修行之路。

影片中大談繪畫創作，原來陳金龍除了教主身分之外甚至還是藝術家。

影片旁白：「台灣當代藝術家陳金龍，色線是他演藝生命的語彙。」

陳金龍斜槓創作，甚至曾經和知名日本藝術家草間彌生舉辦聯合畫展，更三度入選巴黎秋季沙龍展，頗有藝術實力。

陳金龍的美術館就坐落在北市當代藝術館對面，除了畫作之外也公開展示公仔，但這些作品要價不斐，像是陳金龍創作的慈航彌諦公仔一隻就要價5萬4400元，更別說畫作一幅至少百萬起跳。

輔大宗教系教授鄭志明就曾經深入研究陳金龍，甚至發表相關論文，內容指出陳金龍畢業於復興美工，早期因為投資電玩遊戲累積第一桶金，還曾經當選全國電玩協會理事長等等，但會接觸宗教就是因為在中國接觸到氣功師治療，病況奇蹟般獲得改善，才開始修行之路。

宇宙彌勒皇教教主陳金龍：「宇宙彌勒皇教是有經過國家審核通過的宗教，它的執照使用期間只寫兩個字，永久。」

根據平面媒體指出，陳金龍創教20年已經賺進超過10億元，還不含信眾贈與的土地及房產。從貧寒少年到降魔教主，甚至還成了國際藝術家，陳金龍的多樣人生如今隨著詛咒事件爆發引起外界討論。

