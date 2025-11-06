揭密彌勒皇教／教主賜國姓「彌勒氏」封神 信徒花10萬瘋改名求永生

宇宙彌勒皇教信徒瘋改名，但想取得「國姓」彌勒氏得捐高額款項。翻攝彌勒國新聞

2021年國內曾因連鎖壽司店推出姓名諧音免費吃壽司活動，引發號稱「鮭魚之亂」的全台改名風潮；幾乎在同一時間，宇宙彌勒皇教也鼓勵信徒們，到戶政事務所更改姓名為「彌氏」或「彌勒氏」，宣稱此為「宇宙天國皇帝」陳金龍御賜給信徒的「國姓」，一旦有了彌勒姓氏的法名，就等於擁有了永生靈魂姓名，使用在身分證上，就是「神人類天人合一」的最高表徵，許多信徒紛紛仿效，還有計程車司機連執業登記證上的姓名都照改，乘客一度以為看到假證件。

一名當時跟著改姓名的男信徒指出，教主當時告訴信眾，「彌」與「彌勒」是宇宙天國的國姓，獲得教主賜予國姓，是千秋萬世的無上榮耀，不僅此世能光宗耀祖，累世的家族業力都能消解，大家聽了都眼冒愛心，許多同道還費了好一番功夫才跟上改名列車。

不過，最近宇宙彌勒皇教內因詛咒事件搞得人心惶惶，傳說北部及南都已有改名信徒，到戶政事務所申請改回原名，還有人為符合改名法條規定，到道場申請還俗證書，慘遭道場情勒，進退兩難。

信徒們4年前取得陳金龍賜國姓彌勒氏後，一度刊登報紙廣告昭告眾人。翻攝彌勒國新聞

教主賜名10萬起跳 想改姓彌勒氏要再捐錢

男信徒表示，當年「鮭魚之亂」民眾瘋改名，是依《姓名條例》第9條「字義粗俗不雅、音譯過長或有特殊原因」，一生以3次為限，且不能改姓。但若出自宗教原因，民眾不但能改姓，也沒有次數限制，只要符合同法第10條「因宗教因素出世或還俗」規定，就可將身分證上的姓名一併更改。

問題是，到戶政事務所時必須出示「因宗教因素出世」（即出家）的證明，因此必須取得宇宙彌勒皇教發給的皈依證書。

據了解，新來的信眾進到皇教後，會被說服需要改運或轉運，必須讓教主幫他更改俗名，得繳費3萬6000元去「拔度」及報名3萬6000元的課程，加起來就是7萬2000元；拔度現場還會被勸說要開光法器，開光費用至少1萬6800元，換句話說，光是不改姓僅更改俗名，就至少要花10萬元。

若信徒想進一步取得教主陳金龍賜與、以「彌勒」開頭的法名，還得再捐款、參與教團活動及擔任志工，以虔誠及忠心表現獲教主肯定，才能取得法名與皈依證書，到戶政事務所申請更改姓名。

