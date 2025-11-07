揭密彌勒皇教／教主陳金龍親列「滅殺名單」！25年舊恨未消 前主任檢察官辦過他也被詛咒

宇宙彌勒皇教教主陳金龍指示滅殺律師，只因對方25年前查辦過他。

宇宙彌勒皇教教主陳金龍今年2月成立「五眼聖戰士」祕密詛咒群組，「滅殺名單」不僅包括各國政商名流，還有已轉任律師的前主任檢察官胡原龍。司法官訓練所34期結訓的胡原龍曾任台北、桃園、新竹地檢署主任檢察官，公職期間辦過頂新混油、大統黑心油等重大民生案件。去年北檢偵辦京華城案時，胡原龍因擔任沈慶京辯護律師，多次躍上媒體版面，竟意外勾起陳金龍舊恨，將他一併列入詛咒名單。

據了解，胡原龍會成為彌勒皇教詛咒對象，是因為他在桃園地檢署擔任檢察官時，曾查辦陳金龍在桃園山區整地蓋廟涉嫌違反《水土保持法》，胡更在起訴書中直指陳金龍「以舉辦觀世音國母登基大典為名，行詐騙斂財之實」。縱使時隔25年，但陳金龍記恨至今，還在詛咒群組中稱胡原龍為「陷害朕的人」。

根據桃園地檢署起訴書指出，廖姓男子2000年間應自稱「世尊」的陳金龍要求，將位於大溪的多筆土地捐給彌勒皇教蓋廟，陳金龍與法號「輪為上師」的劉姓男子等人明知該處為山坡地保育區，仍雇工開挖整地、破壞原有地形違法搭建國母廟，涉嫌竊佔、違反《水土保持法》。

前主任檢察官查廟開花 起訴陳金龍假宗教真斂財

當時的承辦檢察官胡原龍另查出，陳金龍搭蓋廟宇同時還大肆印刷宣傳單，對外宣傳將於同年2月舉辦「南無觀世帝國母登基大典」，他為自抬身價，還在宣傳單印上連戰、蕭萬長為大會榮譽正副主席，吳伯雄、馬英九、朱立倫等人為榮譽委員，連證嚴法師、惟覺法師都名列佛教團體代表。

宇宙彌勒皇教後來另覓地成立桃園聖地，去年5月舉辦開基大典。翻攝彌勒國新聞

胡原龍認為，陳金龍利用民眾對政府要員正面形象的信賴，輔以觀世音國母登基大典名義，印製文宣並搭配捐款單對外募款，捐款地址則為陳金龍在台北市經營的佛具店，已涉嫌詐欺。

檢方認為，陳金龍並未開立捐款專戶，獲捐贈給皇教的土地、金錢都是以他自己個人名義收受，顯見他自創彌勒皇教，並以國母登基大典為名，假藉不實內容的文宣名單，讓人誤以為彌勒皇教已普遍獲得副總統、行政院長、台北市長、司法院副院長及立法委員、佛教團體等認同，對外詐騙捐贈土地及款項，行歛財之實。

不過法院審理後認為，皇教受贈土地後，並未在廖姓男子捐贈範圍以外的土地整地開挖，當地也沒有發生土石崩塌、水土流失等災害；至於檢察官指控陳金龍製作不實文宣品涉嫌詐欺，也未提出有被害人受騙交付財物的具體事證，判陳金龍無罪，檢方上訴駁回後以無罪定讞。

