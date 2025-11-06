揭密彌勒皇教／詛咒內幕曝「叛教者永墮惡鬼道」 點燈25萬買聖畫千萬！教主成佛界點鈔機

宇宙彌勒皇教教主陳金龍(右)多角化經營宗教，將自身畫作延伸出多項周邊商品供信徒認購。翻攝彌勒國新聞

「宇宙彌勒皇教」教主陳金龍遭檢舉成立「五眼聖戰士」祕密詛咒群組，指揮弟子以集體意念，攻擊國內外政商名流及被視為「叛教者」的特定對象。《鏡報》實際接觸數名曾深入參與彌勒皇教的信徒，揭露他們的親身經歷，有信徒直指陳金龍自稱彌勒佛降生人間，透過集體催眠及階級壓迫模式斂財，形同「佛界點鈔機」，他們想離開卻不敢脫離，因為主動脫離會被認定是叛教者，陳金龍會下令詛咒「永墮惡鬼道」，甚至永世淪為惡鬼的奴隸。

如同其他傳統宗教，這些信徒最初被吸引進入皇教的原因都不太一樣，有的是單純好奇、渴望靈性成長；有的是將自己或家人生病歸因於業力干擾，希望倚賴「皇佛聖皇」庇佑找到解決的方法；也有人憧憬教主陳金龍宣揚的教義，相信能夠在此達成「肉身成佛」修行目標。

信徒們表示，陳金龍初期營造的形象是為「大眾大愛」服務，且標榜在皇教修行可自在來去，與其他要求全身心付出時間勞力的宗教團體不同。然而隨著時間推移，他們逐漸發現「追求肉身成佛要付出的豈止是勞力與時間，還有超出自己能力範圍的金錢奉獻」。

宇宙彌勒皇教教主陳金龍繪製的抽象畫，也製成衣服販售，多數信徒都有購置，猶如該教制服。

宇宙彌勒皇教在北中南都有弘法聖地(道場)，一名信徒表示，陳金龍就是「口才很好的神棍，用高明的話術包裝他的各種宗教商品」。信徒表示，進入皇教後他觀察到，經濟能力較優渥的信徒會受到教主「特別照顧」，包括賜予法名、交付高階職務，讓信徒感覺受重視，自然會努力再往前想擠進核心，最快的方法就是花錢。

教主陳金龍常施咒，信徒因此不敢離開宇宙彌勒皇教，且乖乖認養皇教商品。翻攝彌勒國新聞

道場內明碼標價 點燈祈福「不能說不要」

信徒說，在這裡的一切都是明碼標價，除各種低中高階課程以外，信徒若身體不舒服，可選擇點燈或請菩薩（出家及在家信徒）祈福，一盞燈200元，有能力的信徒還可選擇法力更強大的108盞燈，點一次2萬1600元；若是12宮各點108盞的「燈王」，則要價25萬9200元。

此外，讓菩薩祈福一次收費6000元至8000元不等，若由教主祈福則是1.2萬元。「而且有時候是教主覺得『你需要』祈福，你也不能說不要，否則就是對教主不敬」。他強調，這裡不崇尚免費，理由是「一旦處理就會連結業力，花錢是繳納功德金，唯有功德才可以化解業力」。

陳金龍以自己的名字替美術館命名，並提供多項周邊商品。

另有信徒則說，關於業力的說法，也是他開始懷疑教主的起點。當初進來是認同教主對眾生的大愛信念，相信再壞的人只要進來都有變好的機會，初期感覺也都很正常，後來卻發現一進道場，就像到了百貨公司的精品專櫃，櫃台會一直推銷價格昂貴的「寶物」，甚至叫信徒點燈祈福消業力。

他說，陳金龍會不斷洗腦大家，不能捐款給其他社福機構，因為幫助其他機構「會與他們的惡業連結」，所以捐款只能給皇教，其他的宗教團體都是偽神、邪靈或妖魔鬼怪；曾有信徒僅是花錢資助親戚出國深造，就被教主罵到狗血淋頭。

宇宙彌勒皇教還販售公仔，教主陳金龍辦畫展期間，公仔優惠價1個5萬4400元。翻攝彌勒國新聞

認捐聖樹3萬起跳 一幅龍畫至少百萬

這位信徒還說，他剛加入時，就聽說過教主陳金龍創教初期負債8000萬的故事，接著教主開始不斷「觀念輸出」給信徒，表示皇教亟需資金挹注，許多信徒因為認同教主的大愛救世理念，覺得要幫教主解憂，就會傾一己之力，甚至借錢來捐款或買寶物。

這位信徒因為只是小資族，自從信教後每月荷包很快就見底，最近走過道場櫃台旁都會壓力山大，因為櫃台人員會主動推銷寶物，師兄師姐也在一旁敲邊鼓，有些信徒會選擇買手串、「但光是認捐聖樹，動不動就是3萬、5萬，我看過最貴的聖樹，認養一棵是170萬元！」

更為殊勝的是教主個人的畫作，這些抽象畫不僅被稱為龍畫或聖畫，價格至少1、200萬起跳，有的甚至高達上千萬元，這些抽象畫還被商品化製成襯衫、裙子、公仔、抱枕等商品，每項商品要價不斐，動輒上萬元，光是陳金龍辦個人畫展期間，公仔優惠價都高達5萬4400元，但信徒認購後，若一時繳不出，還能分期付款。

信徒們說，教主不斷以沒捐錢「功德就不圓滿」對他們施加壓力，要求他們捐款或捐聖地，「你不捐，他就一直罵，或在公開場合羞辱你」，製造壓迫性的環境跟氛圍，有信徒被針對性地責罵一段時間後，乖乖捐出價值好幾千萬的土地。

信徒們表示，儘管開始意識到宇宙彌勒皇教存在斂財騙局的可能，但他們現在仍不敢脫離皇教，原因在於對教主強大「詛咒」的恐懼，害怕一旦受到詛咒，未來真的會有厄運降臨，甚至禍延子孫與祖先。

陳金龍多次以彌勒皇佛名稱開個人畫展，販售高價畫作、公仔。翻攝彌勒國新聞

陳金龍美術館就座落在北市當代藝術館對面。

★本文為《鏡報》獨家報導，歡迎各界引用並明確標註來源；照片攝影版權所有，請聯繫《鏡報》取得授權。



